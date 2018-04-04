مصانع ZIPPE الألمانية: الرمل المصري ممتاز

سمر السيد:





قال برند هولجر تسيبه، رئيس مجلس إدارة مصانع "ZIPPE" الألمانية، إن الرمل المصرى ممتاز، مشيرا إلى أن الرمل الجزائرى ليس بجودة نظيره المصرى.





أضاف فى كلمته بفعاليات المؤتمر الذى نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة للترويج لمعرض جلاستك المقرر تنظيمه فى الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر المقبل بمدينة دوسيلدورف الألمانية، أن مصانع تسييبه ZIPPE تعتبر شركة عائلية وتعمل منذ 100 عام فى تصميم الماكينات الخاصة بانصهار قطاع الزجاج، كما يوجد بالشركة إعادة تدوير له وصيانته، مشيراً إلى أنها لديها نظام حديث لترشيد استخدام الطاقة.





وأوضح أنها لديها عملاء فى السوق المصرية، لافتاً إلى أن معرض جلاستك للزجاج يعرض الابتكارات والحلول والتوجهات المستقبلية لهذا القطاع.