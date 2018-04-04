مصانع الزجاج تشهد أزمة حادة



سمر السيد:



قال محمد خطاب، مدير شعبة الزجاج بغرفة الصناعات الكيماوية، إن مصر تعتبر اليوم من الدول الرائدة فى صناعة الزجاج، مشيراً إلى أن نسبة نمو هذا القطاع محليا تصل إلى 10% سنوياً وهى أعلى من نظيرتها العالمية التى تبلغ 4%.



وأضاف فى فعاليات المؤتمر الصحفي الذى نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة اليوم للترويج لمعرض جلاستك المقرر تنظيمه فى الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر المقبل بمدينة دوسيلدورف الألمانية، أن الصين تستحوذ على نسبة كبيرة من الإنتاج العالمى، فى حين أن القارة الافريقية تعتبر الأسوء فى الإنتاج إذ يوجد بها 3 دول مصنعة فقط وهى مصر وجنوب افريقيا والجزائر، لافتاً إلى أن مصر تحتل مرتبة متقدمة عن جنوب افريقيا فى كميات الإنتاج اليومية.



وأوضح خطاب فى كلمته، أن هناك العديد من المقومات التى تؤهل مصر لتكون مركز لصناعة الزجاج فى العالم فمثلاً يوجد بها الرمال الزجاجية العالية الجودة وتوفر الطاقة التى شهدت تطوراً هائلاً اليوم خاصة بعد اكتشافات الغاز الجديدة علاوةً على الموقع الجغرافى المتميز وتوفر قناة السويس التي ستجعلنا مركز تصديرى متميز، مضيفاً أن هناك مدن جديدة يتم إنشائها حالياً وأصبح الزجاج من عناصر الإنشاء الرئيسية فيها وحل محل الطوب والرخام فى واجهات المباني ويمكن رؤية هذا حالياً فى منطقة القاهرة الجديدة.



وتابع: كما لدينا أيضاً اتفاقيات تجارية مع عدد كبير من بلدان العالم التى تجعلنا فى مراكز تصديرية جيدة.



وذكر أن صناعة الزجاج بالسوق المحلية شهدت تطوراً كبيراً منذ عام 2012 وتضاعف الإنتاج بصورة كبيرة، مشيراً إلى أنه قبل عام 2010 كان الإنتاج ضعيف ؛ أما الآن فقد تطورت الصناعة وأصبحت متعددة الاستخدامات حتى أن المهندسين المعماريين يتبارون اليوم فى وضعه بالمبانى لإظهار العنصر الجمالى بها.



وطالب بوضع تشريعات وآليات لزيادة القدرة على استخدام الزجاج فى المبانى مع عدم هدر الطاقة.