وزير النقل يتابع مشروعات الطرق غرب الإسكندرية

وزير النقل



مدحت إسماعيل



أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يرافقه اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري جولة تفقدية اليوم الأربعاء لمشروعات الطرق في غرب الإسكندرية ومحاور الربط مع موانئ الإسكندرية والدخيلة، في إطار المتابعة الدورية للمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها.



كما تفقدا أعمال تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموي لمدينة برج العرب والذي تبلغ تكلفته مليار و٢٠٠ مليون جنيه، شاملة الطريق وما به من كباري.



بدأت الجولة بتفقد الطريق من استاد برج العرب، حيث صرح الوزير أن المشروع يهدف إلى تطوير الطريق الحالي وإنشاء طرق خدمة في الاتجاهين للمسافة من الكافوري حتى ميدان الهوارية، وامتداد الطريق شمالاً حتى سيدي كرير لافتًا إلى أنه يؤدي إلى الربط بين طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي ومدينة برج العرب وحتى سيدي كرير لخدمة مدينة برج العرب وربطها بالطريق السريعة وخدمة حركة المرور المتجهه إلى مطار برج العرب الدولي واستاد برج العرب.



وأوضح وزير النقل أن المرحلة الأولى بطول 13.5 كم، تشمل اتجاهين، الأول من طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي إلى برج العرب، وتم الانتهاء من التنفيذ بنسبة 100% لطريق الخدمة الأيمن (حارتين مروريتين) وكذلك الطريق الرئيسي الأيمن (ثلاث حارات مرورية)، والاتجاه الثاني من برج العرب إلى طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى حيث تم الانتهاء من التنفيذ بنسبة 85% لطريق الخدمة الأيسر (حارتين مروريتين) تم الانتهاء (متبقي فقط المنطقة أمام الاستاد بطول 2.0 كم وجاري إنهاء أعمال طبقة الأساس بها.



ومن المقرر إنهاء أعمالها أواخر أبريل 2018 وكذلك تنفيذ بنسبة 80% للطريق الرئيسي الأيسر (ثلاث حارات مرورية) ومن المقرر إنهائه أواخر مايو 2018.



وأضاف أن المرحلة الثانية يبلغ طولها 5.50 كم حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 70% في الاتجاه من ميدان الهواريه إلى سيدي كرير، مروراً داخل بحيرة الثروة السمكية والانتهاء من نفيذ الأعمال بنسبة 65% للمتجه من سيدى كرير إلى صينية الهوارية مروراً داخل بحيرة الثروة السمكية والنهو المقرر في نهاية أغسطس 2018 .



بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة ومنطقة العجمي بالطريق الساحلي الدولي السريع والذي بلغت نسبة التنفيذ به ٩٤% حيث الدكتور عرفات أن المشروع تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل بتكلفة 370 مليون جنيه ويتكون المشروع من طريق سطحي بطول 2.30 كم وكوبري ميناء الدخيلة بطول 1.300 كم، وكوبري التعمير بطول 730م ويعتبر أحد المشروعات العملاقة التي تنفذها وزارة النقل ممثلة في شركة النيل العامة لإنشاء الطرق وبتمويل من هيئة موانئ الإسكندرية.



وتابع وزير النقل أعمال تنفيذ مشروع إنشاء كوبري 54 ميناء الإسكندرية بتكلفة 500 مليون جنيه والذي يعتبر الشريان الذي يمتد ليربط بين باب 54 ميناء الإسكندرية والطريق الدولي والساحلي ومحور التعمير، وذلك في إطار الاهتمام بالمشروعات التنموية وتحسين جودة خدمات المرافق المقدمة للمواطن السكندري.



وأكد الوزير على سرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام حيث سيساهم هذا المشروع عقب الانتهاء من تنفيذه فى سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الكوبري الساحلي الدولي، ليخفف من الزحام والضغط المروري بشارع المكس ويقضي على ظاهرة سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب المحافظة التي تسبب الزحام وتضر بالأسفلت والطريق العام، ويصبح موازيًا لكوبري باب 27 ميناء الإسكندرية الخاص بمنطقة القباري.