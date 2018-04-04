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سيـــاســة
الداخلية: ضبط رئيس تحرير مصر العربية لإدارته الموقع دون ترخيص
الأربعاء 04 أبريل 2018 02:15 م
وزارة الداخلية
أخر الأخبار
وزارة الداخلية
أ ش أ:
ذكرت وزارة الداخلية، فى بيان أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى لقيامه بإدارة الموقع بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أكدت قيام المدعو عادل . أ . ص – 56 سنة، رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى، ومقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة، بإدارة موقع إلكترونى تحت مسمى (موقع مصر العربية الإلكترونى) بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الموقع المشار إليه الكائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وجرى ضبط المذكور لقيامه بإدارة الموقع المشار إليه بالمخالفة للقانون الخاص بتنظيم الاتصالات ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بدون ترخيص عبر إحدى الشركات، ومخالفة القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، وذلك لإدارة المنشأة محل الفحص بدون ترخيص.
وتم التحفظ على مقر الشركة تحت تصرف النيابة العامة وبداخلها (38 جهاز حاسب آلى مستخدمة فى إدارة الموقع، واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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