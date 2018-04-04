معهد التخطيط القومى يناقش أوضاع الأمن الغذائي العربى

وزيرة التخطيط

المال - خاص



عقد معهد التخطيط القومي، جلسة بحثية لمناقشة التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمى ومنظمة الصحة العالمية، وتناول حالة الأمن الغذائي والتغذية فى العالم مرورًا بالمنطقة العربية، وارتباط ذلك بالنزاعات والحروب وتأثيرها على خطط التنمية المستدامة للبلدان بالمنطقة.



حاضر في الجلسة، الدكتور سحر إبراهيم البهائي، بمركز التخطيط والتنمية البيئية بالمعهد



وخلال الجلسة تم التأكيد على أن هذا التقرير يمثل بداية رصد منتظم للتقدم نحو تحقيق مقاصد الأمن الغذائي والتغذية للعالم العربى التى حددتها خطة عام 2030.



وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الأشخاص فى العالم الذين يعانون من نقص التغذية المزمن منذ عام 2014، ووصل إلى 815 مليون شخص، وأرجع السبب إلى انخفاض توافر الأغذية وزيادة أسعار الغذاء وانتشار النزاعات المسلحة وأعمال العنف.



وتمت الإشارة إلى وجود علاقة بين الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة التي تساهم فى زيادة عدد المشردين، وأن النزاعات تعد سببا رئيسيا فى المجاعات والأزمات الغذائية بسبب تدمير المخزون من المواد الغذائية وتهجير السكان وزيادة المضاعفات الصحية، وأدت النزاعات إلى نزوح أكثر من 15 مليون شخص عام 2016، وغالبيتهم من سوريا واليمن والعراق وجنوب السودان وشمال شرق نيجيريا والصومال.



وأوضح التقرير أن الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي والتوزيع غير المتكافئ للدخل والأراضي، وغيرها من السلع المادية تساهم فى زيادة الغضب واليأس والشعور بالظلم وغياب العدالة الاجتماعية لدى فئات من السكان، ويترتب عليه اختيار المشاركة فى مجموعات مسلحة ودعمها على أمل تحقيق مكاسب فى حالة فقدان الثقة بآليات الدعم الحكومية.



وتناول التقرير ظاهرة ارتفاع أسعار الأغذية والتى كانت أحد العوامل التى ساهمت فى الحركات الاحتجاجية الحادثة بنهاية 2010 و2011، بدول شمال أفريقيا وأن استمرار هذه الاتجاهات يؤدي إلى أن معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل المتأثرة بالنزاعات ستواجه تحديات كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثانى والمتعلق بالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة.



وأكدت الدكتورة سحر البهائي، الأستاذة بالمعهد ومعدة التقرير على ضرورة قيام الدول العربية بتبنى مسارات بناء القدرة على الصمود.