الألومنيوم العربية تعلن توزيع نقدى بقيمة 75 قرشا للسهم

شركة الألومنيوم العربية

رجب عزالدين:



أعلنت شركة الألومنيوم العربية عن توزيع نقدى بقيمة 0.75 جنيه للسهم الواحد يبدأ صرفه اعتبارا من 22 أبريل الجارى.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة يوم 17 أبريل.



وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 63% إلى 5 ملايين جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 13.5 مليون جنيه فى 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 28.2 مليون جنيه موزعا على 5.6 مليون سهم بقيمة إجمالية 5 جنيهات للسهم الواحد.