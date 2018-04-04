EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
الألومنيوم العربية تعلن توزيع نقدى بقيمة 75 قرشا للسهم
الأربعاء 04 أبريل 2018 12:50 م
شركة الألومنيوم العربية
أخر الأخبار
شركة الألومنيوم العربية
رجب عزالدين:
أعلنت شركة الألومنيوم العربية عن توزيع نقدى بقيمة 0.75 جنيه للسهم الواحد يبدأ صرفه اعتبارا من 22 أبريل الجارى.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة يوم 17 أبريل.
وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 63% إلى 5 ملايين جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 13.5 مليون جنيه فى 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 28.2 مليون جنيه موزعا على 5.6 مليون سهم بقيمة إجمالية 5 جنيهات للسهم الواحد.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا