الكويت الوطني يعلن توزيعًا نقديًا 1.25 جنيه للسهم

بنك الكويت الوطنى

رجب عزالدين



أعلن بنك الكويت الوطني - مصر، عن توزيع نقدى بقيمة 1.25 جنيه للسهم الواحد، يبدأ صرفه اعتبارًا من 30 إبريل الجارى.



وقال البنك، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة الأحد 24 إبريل.



وارتفعت الأرباح غير المجمعة للبنك بنسبة 77% إلى 1.5 مليار جنيه خلال 2017، مقابل 848.9 مليون جنيه خلال 2016.



ويبلغ رأسمال البنك 1.5 مليار جنيه، موزعًا على 150 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.