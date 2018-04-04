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بورصة وشركات
ثمار لتداول الأوراق المالية تعلن توزيع نقدى على المساهمين
الأربعاء 04 أبريل 2018 12:38 م
المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية
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المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية
رجب عزالدين:
أعلنت شركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية عن توزيع نقدى بقيمة 0.040 جنيه للسهم الواحد للسهم الواحد يبدأ صرفه اعتبارا من 19 أبريل الجارى.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة يوم الأحد 16 أبريل.
وارتفعت أرباح الشركة إلى 10.3 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 5.7 مليون جنيه فى 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 50 مليون جنيه موزعا على عدد 62.5 مليون سهم بقيمة اسمية 80 قرشا للسهم.
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