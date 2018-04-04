عبر المحيطات للسياحة تعلن توزيعًا نقديًا 1.5 قرش للسهم

عبر المحيطات للسياحة

رجب عزالدين



أعلنت شركة عبر المحيطات للسياحة، عن توزيع نقدى بقيمة 0.015 جنيه للسهم الواحد، يبدأ صرفه اعتبارًا من 26 إبريل الجارى.



وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة يوم الأحد 22 إبريل.



وسجلت الشركة صافى ربح قدره 1.3 مليون جنيه خلال 2017، مقابل صافى خسارة قدرها 444 ألف جنيه فى 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 10 ملايين جنيه موزعاً على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 قروش للواحد.