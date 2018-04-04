قصاقيص.. عرض استعراضي راقص حقق معادلة مسرح الشارع

قصاقيص



سلوى عثمان



شباب وفتيات فى العشرينيات.. يرتدون الزي التقليدي للفرق الفلكلورية لمحافظات القناة بورسعيد والسويس والاسماعيلية ويحملون آلاتهم الموسيقية الإيقاعية كالطبلة والدف.. ويقفون فى بداية خليج نعمة.. يغنون بحماس الشباب أغنيات " الضمة " الشهيرة لدى المصريين.. ويجذبون بسهولة وسرعة عشرات الأشخاص من جنسيات مختلفة.



" قصاقيص " هو اسم العرض المسرحي الذي يشارك ضمن قسم" مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة " بالدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وهو قادم من محافظة بورسعيد، وتشارك به الهيئة العام لقصور الثقافة، والعرض قائم على تقديم أغانى " الضمة " المشهورة، وخلق حالة من التفاعل المباشر بين المؤديين والجمهور وهو ما نجحوا فيه.



يمكن اعتبار هذا العرض من العروض الغنائية الراقصة التى تحقق معادلة مسرح الشارع بالكامل، فهم مجموعة من المؤديين، يستخدمون أدوات بسيطة فى عرضهم واعتمدوا فى العرض على أجسادهم فى الرقص، وأصواتهم فى الغناء، وأدواتهم الموسيقية فى العزف، قرروا اختيار واحد من أشهر وأكثر الشوارع إزدحاما بشرم الشيخ لتقديم تجربتهم وهو خليج نعمة، ويقدمون عرضا تلقائيا بعيدا عن العلبة الإيطالية، ويعتمدون على الإرتجال فى تقديم عرضهم على الجمهور، كما يأخذون من هذا التفاعل ليكملوا العرض، ويحققون فى النهاية المتعة والبهجة عند مشاهدتهم، ولكنهم فقط لا يعتمدون على الدراما في هذا العرض، وإنما الاعتماد هنا على تعريف المتفرجين على أغانى " الضمة " التى كان يغنيها العمال أثناء حفر قناة السويس.



طوال مدة العرض يمسك الشباب فى عرض " قصاقيص " بمقاليد الإمور ؛ فيحركون المتواجدين بالشارع جيئة وذهابا، ويدخلون الجمهور للدائرة التى حددوها للغناء والرقص، ويخلقون فى كل لحظة تفاعلا متتالى مع المتواجدين بمنطقة العرض.



نشر " قصاقيص " البهجة وسط مرتادين شارع بالكامل، وقدم نموذج لشباب استطاع لفت نظر المتواجدين الذين ليسوا من جمهور المهرجان فقط، وليسوا متابعين لفاعلياته، ولكنهم تفاعلوا مع الإيقاعات السريعة والأغانى المتتالية، والرقص الفولكلورى الجاذب.



تبدو التجربة من الخارج سهلة لسلاسة التفاعل وسرعته، ولكن هذا الحشد السريع يحمل فى طياته قدرة لا يستهان بها ؛ فبالنسبة لمكان العرض فهو يسع لاشخاص من جنسيات وثقافات ولغات متباينة، ولكن جميع هذه الاختلافات لم تمنعهم جميعا من السير وراء الموسيقي، والرقص على إيقاعها بنفس طريقة شباب الفرقة، دون الاهتمام باللغة التى قدم بها العرض وكانها لمتعد حاجزا للتواصل وتفاعل الجمهور نهائيا.



كما أن سلالة هى اللعبة يكمن فى نشر ماهو غير معروف لدنيا فى الثقافة المصرية لمن هم غير مصريين، وهو أحد أهداف هذا المهرجان ؛ فالضمة من الانواع الغنائية شديدة الخصوصية، ومحدودة التواجد فى محافظات القناة فقط، وتعتبر هذه من الفرص التى اتيحت لهذه الفرقة بتقديم فنهم الخاص لأصحاب فنون آخري، وأيضا تعريف المتفرجين المتواجد أغلبهم بالصدفة على أحد اهم الفنون الشعبية المصرية الخالصة فى هذه المدة القصيرة وهى مدة العرض.



من أشهر أغانى الضمة التى قدمت بالعرض يا ليل أن، وانا وأنا ماشي، لقى الحمام، على السمسمية، وهى أغانى تعتمد فى اساس اللحن على آله " السمسمية "، ورغم عدم وجود هذه الآله العرض يعتمد على الحركة وهى تحتاج لسماعات توصل صوتها للمتفرجين إلا أن الفرقة قدمت الأغانى والرقصات دون الشعور بخلل فى اللحن، أو إنتقاص من متعة سماع هذه النوعية من الأغاني الحماسية التراثية.



ويمكن لمثل هذه العروض التى تم استحداث قسم خاص بها داخل المهرجان أن تكون فرصة لفرق اخري تبحث داخل صميم الثقافة المصرية لعرضها على الجنسيات الاخري، وإخراج ماهو أكثر محلية إلى العالم ؛ لنعلن عن فنوننا الخاصة والفريدة فى فضاءات مفتوحة آخري، ونجذب شباب المسرحيين من الجنسيات الاخري للخروج من هذا المهرجان بمعرفة اوسع بما يقدم داخل مصر من أنواع مسرحية مختلفة عن العلبة الإيطالية.