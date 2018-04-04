سعد الدين يلتقى أمين عام النواب العراقى

ياسمين فواز

التقى المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، صلاح الدين أحمد، أمين عام مجلس النواب العراقى، فى إطار الزيارة التى يقوم بها الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، على هامش اجتماعات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلمانى العربى.

وتناول اللقاء بحث العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص مصر على تعزيزها، خاصة على المستوى البرلماني.



