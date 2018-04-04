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سيـــاســة
سعد الدين يلتقى أمين عام النواب العراقى
الأربعاء 04 أبريل 2018 12:13 م
المستشار أحمد سعد الدين
أخر الأخبار
الأمين العام لمجلس النواب
ياسمين فواز
التقى المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، صلاح الدين أحمد، أمين عام مجلس النواب العراقى، فى إطار الزيارة التى يقوم بها الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، على هامش اجتماعات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلمانى العربى.
وتناول اللقاء بحث العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص مصر على تعزيزها، خاصة على المستوى البرلماني.
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