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سيـــاســة
صدقى صبحى: التعليم والبحث العلمى أهم المحاور لتقدم الأمم
الأربعاء 04 أبريل 2018 11:59 ص
الفريق اول صدقى صبحى
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الفريق اول صدقى صبحى
بدور إبراهيم:
قال الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، خلال حضوره وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى العلمى التاسع، الذى تنظمه الكلية الفنية العسكرية فى الفترة من 3-5 أبريل، إن التعليم والبحث العلمى من أهم المحاور لتقدم الأمم، ويشارك فى المؤتمر أكثر من 26 جهة علمية من الجامعات والهيئات والمراكز البحثية، ويناقش ما يزيد عن 200 ورقة بحثية فى 49 جلسة علمية و23 ورشة عمل تشارك فيها 22 دولة عربية وأجنبية.
جدير بالذكر، أن المؤتمر يأتى فى إطار اهتمام القوات المسلحة بعرض أحدث البحوث والدراسات فى مختلف أفرع العلوم الهندسية والتكنولوجية، والتى تعد فرصة كبيرة للتواصل وتبادل الأفكار ومناقشة الأبحاث المتخصصة وأحدث التقنيات والإنجازات العلمية والتكنولوجية التى تحدث فى العالم، والاستفادة من التطبيقات العلمية والبحثية للعلوم العسكرية والإنسانية فى تطوير المجتمع ودعم ركائز التنمية الشاملة.
حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة بالدولة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية والجامعات المصرية.
وأشار اللواء دكتور مهندس مصطفى محمد عبدالوهاب مدير الكلية الفنية العسكرية، إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات لدعم العمل البحثى بدءًا من تطوير العملية التعليمية وتوفير المعامل المتكاملة والمراجع الحديثة ومساعدات تدريب متطورة، ليكون لدينا القدرة على مواكبة التطور العالمى للتعليم الهندسى والبحث العلمى، وبمشاركة كاملة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعات العالمية، وتطوير منظومة الأداء لأعضاء هيئة التدريس ومنظومة التعليم وبناء شخصية الضابط المهندس المقاتل، وكذلك التوسع فى المشاركة فى المسابقات العالمية والمحلية.
وبمناسبة تخرج الدفعة الأولى من قسم هندسة السفن والغواصات بشعبة الهندسة البحرية بالكلية الفنية العسكرية، تناولت المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر التوجهات الحديثة لتصميم وبناء بدن السفن الحربية، بالإضافة إلى التعاون الأكاديمى بين جامعة لودفيج ماكسمالين بألمانيا والكلية الفنية العسكرية.
وفى نهاية الجلسة، وجه الفريق أول صدقى صبحى، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على الثقة الغالية التى يتمتع بها من قبل كل المصريين، متمنياُ له التوفيق خلال الفترة الرئاسية القادمة، مؤكدًا أن القوات المسلحة مستمرة فى التعاون الكامل مع القيادة السياسية لاستكمال مسيرة مصر فى قفزاتها التنموية العملاقة.
كما أعرب القائد العام عن خالص تحياته وشكره وتقديره للشعب المصرى العظيم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بالشكل المشرف الذى أبهر العالم مقدمًا التهنئة للشعب المصرى مسلميه وأقباطه بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد وذكرى الإسراء والمعراج.
وأكد القائد العام أن الهدف من المؤتمر هو التطوير الحقيقى للبحث العلمى مشيرًا الى أن القيادة العامة للقوات المسلحة لديها قناعة تامة بأهمية البحث العلمى لتخريج علماء قادرين على خدمة الوطن وقواته المسلحة.
كما أعرب عن سعادته بمشاركة الضباط المصريين فى الأبحاث العلمية بالخارج.
وأشاد القائد العام، بالجهد المتميز الذى يقوم به أبناء القوات المسلحة فى جميع التخصصات لتعظيم إمكانات القوات المسلحة وتطوير قدراتها القتالية والفنية بما يمكنها من أداء دورها فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى وخدمة الشعب المصرى، وطالبهم بمزيد من البحث والابتكار وتبادل الخبرات والوقوف على أحدث النتائج والتطبيقات البحثية، وتنسيق الجهود لدراسة التحديات والمشكلات ووضع الحلول المناسبة لها إستنادًا لأسس علمية دقيقة تعظم الموارد والإمكانات المتاحة، وضمان تكاملها وتلبية متطلبات التنمية على أرض مصر.
وأكد أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا بالبحث العلمى والنابغين والمتفوقين، مشيرًا إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية التى تتبناها الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة لدعم التقدم العلمى وتكريم المتفوقين.
وتفقد الفريق أول صدقى صبحى، المعرض العلمى المصاحب للمؤتمر والذى يضم أحدث المنتجات والابتكارات الهندسية بمشاركة الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركة العربية العالمية للبصريات والعديد من الشركات الصناعية الكبرى العالمية والمحلية وعدد من البحوث الفنية لطلبة الكلية الفنية العسكرية والمبتكرين من شباب الخريجين.
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