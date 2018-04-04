بقلم رجائى عطية: برناردشو 9

( 5 ) فلسفته الأخلاقيةتقوم فلسفة شو الأخلاقية على ثلاثة أسس:(1) الغريزة الإنسانية تضل وتخطئ.(2) أن إصلاح خطئها أو ضلالها من الممكنات ومن الواجبات.(3) أن هذا الإصلاح يتم بالمعرفة والإيثار.فى كتابه «دليل السياسة للجميع» يقول «إن العقل قد يخطئ أفحش الخطأ، ولكن هكذا تخطئ البصيرة مع الغباء. ولن يصل كلاهما إلى النتائج السليمة بغير الاعتماد على الوقائع الصحيحة. فإن الدلائل والتخمينات على السواء غير سليمة.على أن الوقائع لا تقودنا دائمًا إلى دلائل معقولة. إذا ربما هاجت فينا نقمة البغضاء أو ميول العاطفة، كما تهيج فينا الآمال والمخاوف والأوهام والمطامع، داعية إلى انفجار الخوالج النفسية التى تعصف بالسداد فى العقول التى لم تتدرب على دقة الحكم ونزاهة الضمير، ولابد للقائمين بأمر المدن من أن يكونوا مولودين لعملهم ومتعلمين إياه».وفى مقدمة «على الصخور» يقول شو إنه لا شىء أعظم قبولاً للتغيير كل التغيير من الطبيعة البشرية إذا بادر الموكلون بها مبكرين فى تعهدها وتهذيبها.وله أقوال تجرى هذا المجرى الكاشف عن أسس فلسفته الأخلاقية.ومهما يكن من شأن المعرفة، فإنها كلها تفاهة فى عرف « شو » ما لم تكن جياشة تضطرب بالشعور والحركة.وفى مقدمة روايته «سوء التوفيق» يقول شو : إن الرجل الذى لا يملك حرية المجازفة بعنقه طيارًا، أو بروحه مجتهدًا مخالفًا، ليس له نصيب من الحرية على الإطلاق.وقد ذكرتنى شخصيًا هذه المقولة بمبدأ ظللت أقوله وأكتب فيه: «لن تنال السلام إلاَّ إذا كنت قادرًا على الحرب».ومشكلة طالب الكمال عند شو، أنه مطالب بتحسين غيره كما هو مطالب بتحسين نفسه. فلا غنى له عن أن يرفع مستوى الحياة من حوله إذا أراد أن يبلغ كماله.ولا يؤخذ من هذا أن «شو» يوجب الإيثار وخدمة الآخرين على طالب الكمال وحده دون الآخرين. ذلك أن الأنانية فى مذهبه مسخ يضير كل حىّ.وشو كما رأينا يؤمن بالتطور الخلاق ويعتقد أن سنة الوجود كله هى التقدم إلى غاية فوق حياة الفرد وما يشغله من أهواء ومنافع.ومن ينحرف عن هذه الغاية، هو فى نظره ممسوخ مشوه يحسن به أن يداوى نفسه.على أن خدمة الآخرين لا تنحصر فى الرحمة والرفق على الدوام.. فهو أيضًا الذى تردد على لسانه وقلمه نغمات فى تمجيد القوة والأقوياء والإنحاء على الضعف والضعفاء. وله فى هذا كلمات تضارع نيتشه فى أعنف أقواله.تلك هى شريعة الجماعة عنده.أما شريعته لنفسه فتعبر عنها كلماته فى الإنسان والسوبرمان: «أقول لكم إننى طالما أدركت أمامى شيئًا خيرًا منى، لا أهدأ حتى أبلغه أو أمهد الطريق إليه. وذلك عندى هو قانون الحياة».ومع نظراته السالف بيانها فى المال وأثره، تراه يقول فى وصاياه للمرأة الاشتراكيـة: «إن أولى الأفكار جميعًا يؤكدون لك أن السعادة والشقاء مسألة بنية ومزاج لا شأن لها بالمال، إذا المال قد ينقذ من الجوع ولكنه لا ينقذ من الشقاء، والطعام قد يشبع شهوته ولكنه لا يشبع شهوة الروح».ويقول كذلك: «إن فينا شيئًا خفيًّا يسمى الروح تقتله الرداءة المتعمدة. ولن تجدى مغانم المادة بغيره فتيلاً فى احتمال الحياة.. والسلوك الحسن لا يمليه العقل بل تمليه بداهة إلهية فوق ذرع العقول».إلاَّ أنه من الإنصاف أن نتذكر فى هذا التناقض ودواعيه التى توقعه فيه، أنه يلقى وجهة نظره أحيانًا على لسان بطل أو بطلة فى الرواية فيجعلها وجهة نظر من ناحية واحدة ويبالغ فيها ليفسح مجال الرد عليها من الطرف الآخر فى الحوار، ومن أجل هذا تتعرض آراؤه للمناقضات كما تتعرض جميع المبالغات.ولعل الأستاذ العقاد قد فطن إلى ما يمكن أن يدور فى ذهن القارئ عن أن هذا من محاذير الاعتماد فى استخلاص رأى وفلسفة المؤلف الروائى والمسرحى على ما أداره على لسان أبطال رواياته ومسرحياته، فقد لا يعبّر ما ينطقهم به بالضرورة عن معتقده الشخصى، وإنما عن الشخصية التى رسمها. وظنى شخصيًّا أن هذا من محاذير اعتماد الأستاذ العقاد بكثرة فى استخلاصه فلسفة شو على الحوارات التى أدارها فى رواياته ومسرحياته، على أن ذلك لا ينطبق بذات القدر على استشهاداته بما دبجه فى مقدمة هذه أو تلك من أعماله، ولا ينطبق من باب أولى على الكتب التى يعبر فيها المؤلف عن رأيه الشخصى.لذلك نرى الأستاذ العقاد ويقفى فى التماس العذر لشو، بأنه من اللازم أن نذكر ثانيًا أن الرجل قضى سبعين سنة يكتب فى موضوعات شتى متعددة الجوانب متفرقة الشعاب وأنه أعاد الكتابة فيها مرة بعد مرة على أضواء الحوادث الحاضرة أمامه فى كل مرة، ولا أمان من تعدد الجوانب والوجهات فى هذه الأحوال.على أن ذلك كله لم يمنع الأستاذ العقاد من أن يلقى التبعة على أطوار « شو » التى تسوقه إلى المناقضة عامة أو غير عامة، فهو مولع بالمخالفة قادر على التماس حججها والبراعة فى التماسها.وجملة ما يقال فى هذا الصدد إنصافًا له وللحقيقة إنه على كثرة مبالغاته ونقائضه، يعطيك شيئًا مقررًا ولا يتركك بعد الإطلاع على مذاهبه صفر اليدين.فإذا قال مرة بقداسة الروح وقال مرة أخرى بقداسة المال، فإنه يقول فى المرتين وفى كل مرة إن الإيثار هو سنة الحياة. وإن المثل الأعلى قانون الخلق القويم.( 6 ) التربية والثقافةالمنتظر بطبيعة الحال، فيما يقول للأستاذ العقاد، من رجل كبرناردشو أن يعالج الثقافة معالجة علمية. فهو ذاته قد اعتمد على نفسه فى تثقيفها وتربيتها وعلى جهوده ورغباته.وهو عدو الحشو الذى يملأ الدماغ بالمعلومات ولا ينفذ إلى الذوق والفطنة والمعرفة العلمية بحقائق الحياة.وهنا يستشهد الأستاذ العقاد بنص ما أداره شو على لسان « نيوتن » فى حواره مع « فوكس » فى رواية «أيام الملك شارل الذهبية»، وبما قاله فى مقدمة «سوء التوفيق» عن تعليم الجامعات.وشو لا ينكر أن قليلاً من المعرفة خطر، وحسب المرء من معرفته القليلة ما يعينه على الرياضة النفسية والرياضة الذوقية والرياضة الجسدية. فالعلوم غير مجدية ما لم تهيئ لصاحبها هذه الرياضات.www. ragai2009.com