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بورصة وشركات
البورصة تمتص صدمة جلوبال تليكوم.. وتصعد 1.6%
الأربعاء 04 أبريل 2018 11:08 ص
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مصطفى طلعت
امتصت البورصة المصرية، الآثار السلبية لقرار سحب عرض الشراء الإجباري على أسهم جلوبال تليكوم القابضة، وشهدت المؤشرات ارتفاعًا ملحوظًا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء.
وهوت أسعار أسهم جلوبال تليكوم 18.5 %، أمس الثلاثاء، بعد سحب عرض شراء لأسهم الشركة من "الأم فيون" لعدم رد الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب العرض المقدم منذ نوفمبر الماضي حتى الآن.
وارتفعت مؤشرات السوق بشكل جماعي في مستهل تعاملات، اليوم، وصعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 1.6% ليصل إلى 17779 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنحو 0.59 % إلى 879 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر "egx100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.91% ليسجل 2277 نقطة.
يذكر أن البورصة أنهت تعاملات أمس على تراجع جماعي، وهبط المؤشر الثلاثيني 1.09% عند مستوى 17492 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29% عند 874 نقطة.
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