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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
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عيار 21
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عيار 18
680.00
عيار 24
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السعر بالجنيه المصري
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الارز
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الزيت
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السكر
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المكرونة
7.00
الدقيق
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الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
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كابوريا
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لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
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مواقيت صلوات الأربعاء 4 أبريل
الأربعاء 04 أبريل 2018 09:06 ص
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المال - خاص
تقدم بوابة "المال" بيانا بأوقات الصلاة اليوم في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية..
المدينة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قيام
Alexandria
04:17 AM
05:46 AM
12:04 PM
03:37 PM
06:21 PM
07:41 PM
12:57 AM
Asyut
04:18 AM
05:44 AM
11:59 AM
03:29 PM
06:14 PM
07:31 PM
12:56 AM
Cairo
04:13 AM
05:42 AM
11:59 AM
03:31 PM
06:15 PM
07:34 PM
12:53 AM
Damanhour
04:15 AM
05:44 AM
12:02 PM
03:35 PM
06:19 PM
07:39 PM
12:55 AM
Giza
04:14 AM
05:42 AM
11:59 AM
03:31 PM
06:15 PM
07:35 PM
12:53 AM
Port Said
04:07 AM
05:37 AM
11:55 AM
03:28 PM
06:12 PM
07:32 PM
12:48 AM
Suez
04:08 AM
05:37 AM
11:54 AM
03:26 PM
06:10 PM
07:29 PM
12:48 AM
Tanta
04:13 AM
05:42 AM
12:00 PM
03:32 PM
06:17 PM
07:37 PM
12:53 AM
Zagazig
04:12 AM
05:41 AM
11:58 AM
03:30 PM
06:15 PM
07:34 PM
12:53 AM
Mansoura
04:11 AM
05:41 AM
11:58 AM
03:31 PM
06:15 PM
07:35 PM
12:51 AM
Sharm el-Sheikh
04:05 AM
05:31 AM
11:47 AM
03:17 PM
06:02 PM
07:19 PM
12:44 AM
6th of October City
04:15 AM
05:43 AM
12:00 PM
03:32 PM
06:17 PM
07:36 PM
12:55 AM
Aswan
04:15 AM
05:38 AM
11:52 AM
03:20 PM
06:06 PM
07:20 PM
12:52 AM
Banha
04:13 AM
05:42 AM
11:59 AM
03:32 PM
06:16 PM
07:35 PM
12:54 AM
Beni Suef
04:16 AM
05:43 AM
12:00 PM
03:31 PM
06:16 PM
07:34 PM
12:56 AM
Dahab
04:03 AM
05:30 AM
11:46 AM
03:17 PM
06:01 PM
07:19 PM
12:41 AM
Damietta
04:09 AM
05:39 AM
11:57 AM
03:30 PM
06:14 PM
07:34 PM
12:50 AM
Faiyum
04:16 AM
05:44 AM
12:01 PM
03:32 PM
06:17 PM
07:35 PM
12:55 AM
Hurghada
04:07 AM
05:33 AM
11:49 AM
03:19 PM
06:04 PM
07:20 PM
12:46 AM
Ismailia
04:08 AM
05:37 AM
11:55 AM
03:27 PM
06:12 PM
07:31 PM
12:48 AM
Kharga
04:23 AM
05:47 AM
12:02 PM
03:31 PM
06:16 PM
07:31 PM
01:00 AM
Luxor
04:14 AM
05:38 AM
11:53 AM
03:22 PM
06:07 PM
07:23 PM
12:51 AM
Marsa Matruh
04:27 AM
05:57 AM
12:15 PM
03:48 PM
06:32 PM
07:52 PM
01:08 AM
Minya
04:18 AM
05:45 AM
12:01 PM
03:32 PM
06:16 PM
07:34 PM
12:56 AM
New Cairo
04:13 AM
05:41 AM
11:58 AM
03:30 PM
06:15 PM
07:34 PM
12:53 AM
Qena
04:13 AM
05:38 AM
11:53 AM
03:22 PM
06:07 PM
07:23 PM
12:51 AM
Shibin al Kawm
04:14 AM
05:42 AM
12:00 PM
03:32 PM
06:17 PM
07:36 PM
12:55 AM
Sohag
04:17 AM
05:42 AM
11:57 AM
03:27 PM
06:12 PM
07:28 PM
12:54 AM
Talkha
04:11 AM
05:41 AM
11:58 AM
03:31 PM
06:15 PM
07:35 PM
12:51 AM
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