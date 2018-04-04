البيت الأبيض يؤجل قمة ترامب مع زعماء الخليج

وكالات:





قال 5 مسؤولين أمريكيين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستؤجل حتى سبتمبر قمة مع زعماء دول الخليج العربية كان من المزمع عقدها هذا الربيع وسط نزاع مستمر بين قطر وحلفاء آخرين للولايات المتحدة في المنطقة.





وأفاد اثنان من المسؤولين بأن قرار تأجيل قمة مايو مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست يعكس جدولا دبلوماسيا مزدحما، وحقيقة أن الرئيس ترامب بلا وزير للخارجية لحين تأكيد مجلس الشيوخ تعيين مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) الحالي مايك بومبيو في المنصب.



