اتصال تطلق مبادرة لتدريب الشركات على البلوك تشين‎

البلوك تشين

أحمد الدسوقي ومحمود جمال



أطلقت جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع أكاديمية النقل البحري مبادرة لتدريب الشركات، وتبادل الخبرات على تكنولوجيا البلوك تشين المستخدمة في المعاملات المالية الرقمية.



وقال كريم عمر، رئيس شعبة النظم المتكاملة في اتصال، إن مدة المبادرة تصل إلى عام، وتتضمن ورش عمل وتبادل خبرات وتدريب واستشارات في تكنولوجيا البلوك تشين.



وأضاف عمر أن المبادرة يتم تنفيذها بالتنسيق مع شركة الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات، مبينا أن أول تطبيق فعلي سيكون داخل مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧،

ولفت إلى أن البلوك تشين هي تكنولوجيا مالية غير مركزية ولها صور متعددة منها إنترنت الأشياء.