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اقتصاد وأسواق
القوى العاملة: 520 مليون جنيه مبالغ شهادات أمان للتأمين حتى الآن
الثلاثاء 03 أبريل 2018 10:18 م
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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محمد سعفان وزير القوى العاملة
أحمد صبرى
قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن إجمالى مبالغ شهادات أمان للتأمين على العمالة غير المنتظمة بلغ 520 مليون جنيه، مؤكدا أنهم يهدفون إلى تحفيز أصحاب الأعمال للتأمين على أكبر عدد من العاملين لديهم.
وأضاف فى لقاء له مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أنه بعد إصدار تلك الشهادة زاد معدل الإنتاجية للعمال، وهو ما يساعد فى تحسين أعمال الشركات، مؤكدا أن الوزارة لم ولن تجبر أى شركة على التأمين على العمالة.
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