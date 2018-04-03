القوى العاملة: 520 مليون جنيه مبالغ شهادات أمان للتأمين حتى الآن

محمد سعفان وزير القوى العاملة

أحمد صبرى



قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن إجمالى مبالغ شهادات أمان للتأمين على العمالة غير المنتظمة بلغ 520 مليون جنيه، مؤكدا أنهم يهدفون إلى تحفيز أصحاب الأعمال للتأمين على أكبر عدد من العاملين لديهم.



وأضاف فى لقاء له مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أنه بعد إصدار تلك الشهادة زاد معدل الإنتاجية للعمال، وهو ما يساعد فى تحسين أعمال الشركات، مؤكدا أن الوزارة لم ولن تجبر أى شركة على التأمين على العمالة.