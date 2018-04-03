السكة الحديد: لم نحدد حتى الآن موعد زيادة أسعار تذاكر القطارات

وزير النقل فى جولة تفقدية بمحطة قطار كفر الشيخ

أحمد صبرى



قال سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، إن وزارة النقل لم تحدد حتى الآن موعد زيادة أسعار تذاكر القطارات، مؤكدا أن الزيادة تم الاتفاق عليها حيث تم مراعاة البعد الاجتماعي فى تطبيقها.



وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "رأى عام" على قناة تن، إلى أن الدولة ستضخ 55 مليار جنيه فى تطوير القطارات من خلال كهربة الإشارات، وشراء عربات وقطارات جديدة.