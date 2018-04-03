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سيـــاســة
الجيزة تنقل أكشاك مزلقان مطار إمبابة بعيدا عن مسار المشاة
الثلاثاء 03 أبريل 2018 09:12 م
الجيزة تنقل أكشاك مزلقان مطار إمبابة
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الجيزة تنقل أكشاك مزلقان مطار إمبابة
المال خاص
قامت محافظة الجيزة بأعمال تطوير وتوحيد الأكشاك بشارع السودان أمام مزلقان مطار إمبابة بحى العجوزة لتناسب الشكل الحضارى للمحافظة وحتى لا تتسبب فى إعاقة حركة المشاة.
وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أن الأكشاك كانت بحالة سيئة وتحتل أماكن متعددة أمام أسوار جراج الحى وصيانة الطرق ومديرية الطرق وتم تطوير الشكل العام للأكشاك بصورة موحدة ولائقة تناسب الذوق العام .
مشيراً أنه تم نقل جميع الأكشاك فى مكان واحد أمام سلم مشاه مطار إمبابة بشارع السودان كما تم دعم المنطقة بالزهور والنباتات لتعطى صورة جمالية للمكان وللمواطنين .
جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ يرافقه اللواء علاء الهراس العديد من أعمال التطوير التى تمت بنطاق الحى بإمكانيات الحى الذاتية .
وأشار المحافظ أنه تم ترميم وتجميل أسوار شارع السودان بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ورسم لوحات فنية تعبر عن الحضارة الفرعونية فى إطار تجميل الشكل العام للشارع بأكمله وقام المحافظ بتكريم الأساتذة والطلاب المشاركين فى أعمال التجميل .
وأكد الدالى أن حى العجوزة قام برفع كفاءة جراج الحى وتحويله إلى مركز صيانة متكامل لإصلاح جميع المركبات كما تم إنشاء مخازن جديدة للآلات والمعدات بصورة لائقة لتخزين خامات العمل.
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