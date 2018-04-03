مثلث ماسبيرو

أحمد صبرى



قال إبراهيم عبدالهادى، رئيس حى بولاق، إنه تم هدم 50% من العقارات بمثلث ماسبيروا لتطويرها بعد اتفاق الحكومة مع الأهالى، مؤكدا أن هناك 100 أسرة فقط لم يتم إخلاؤها جارٍ التفاوض معها.



وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "رأى عام" على قناة تن، إلى أن الدولة عوضت كل ساكن 60 ألف جنيه عن كل غرفة، و40 ألف بدل انتقال، كما تم تعويض أصحاب الورش بـ80 ألف جنيه، موضحا أن تلك التعويضات أكثر من القيمة الفعلية.