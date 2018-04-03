ضبط أقراص مخدرة ومشغولات الذهبية بمطار القاهرة

الأقراص المخدرة

كتبت مها أبوودن



تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية من ضبط محاولتي تهريب كمية من الأقراص المخدرة والمشغولات الذهبية بالمخالفة للقانون.



وتم ضبط المشغولات الذهبية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الخطوط اليونانية (ايجنت) القادمة من أثينا عندما اشتبه أحمد فواد مأمور اللجنة فى راكب إيطالى من أصل مصرى قادم من اليونان.



وبالعرض على عادل ملاك نائب مدير الإدارة قرر تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY عبدالحميد محمد مأمور الفحص، فتم تأكيد الاشتباه،

وتبين وجود كمية من المشغولات الذهبية بوزن كيلو جرام مخفاة بين طيات الملابس.



وفى نفس الوردية وبنفس الرحلة اشتبه أحمد فواد مأمور اللجنة فى راكب مصرى قادم من اليونان.



وبالعرض على عصام محمدين نائب مدير الإدارة قرر تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة الأستاذ جمعة محمد مأمور الفحص.



وبتفتيش حقائبه تبين وجود 2700 قرص أبوصليبة المخدر مخفاة داخل علب الشيكولاتة والنسكافيه بحقائبه.