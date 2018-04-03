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المؤتمر السنوي لطب القاهرة يختتم أعماله عن الأشعة الطارئة
الثلاثاء 03 أبريل 2018 08:18 م
الأشعة التداخلية
أخر الأخبار
الأشعة التداخلية
أمانى العزازى
اختتم المؤتمر السنوي الثامن عشر للأشعة بكلية الطب جامعة القاهرة أعماله
أقيم المؤتمر بحضور كلا من ا.د. سامح حنا رئيس المؤتمر، أ.د / محسن خليل الرئيس الفخري للمؤتمر، ورئيس قسم الأشعة: أ.د. هاني سامي و الدكتورة نجلاء عبدالرازق، أستاذ الأشعة التشخيصية بطب القصر العيني وعدد من كبار الدكاترة والمتخصصين في مجال الأشعة
وناقش المؤتمر هذا العام "الأشعة الطارئة" وإعلام الحضور بالجوانب الإشعاعية للرعاية الطارئة
وأقيمت المحاضرات وورش العمل لتعليم المفاهيم الأساسية لتفسير التصوير في حالات الطوارئ والتي أصبحت من الضروريات التي أحدثها التطور الطبي الحديث حيث انها تنقذ الحالات الطارئة التي تنتج عن حوادث أو كسور أو حالات طارئة مفاجئة وتميكن الدكاترة من الفحص السريع للحالة وتصويرها وتشخصها في اسرع وقت وانقاذها.
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