هبوط 5 بورصات عربية بقيادة الكويت ومصر وصعود السعودية

البورصات العربية

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة الكويت ومصر قبيل إعلانات النتائج المالية الفصلية للشركات التي بدأت هذا الأسبوع بينما صعدت مؤشرات السعودية وأبوظبى ومسقط بنسب ضعيفة .



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هوى بحوالى 1.1 % ليصل إلى 17493 نقطة ليوقف صعودا استمر ست جلسات وذلك بسبب أنباء بأن شركة فيون، ومقرها أمستردام، التي تملك حصة تبلغ نحو 57 % في شركة جلوبال تليكوم، سحبت عرضها لشراء باقي أسهم الشركة.



وجاء قرار فيون بعد تأخيرات في نيل موافقة الهيئة التنظيمية للسوق منذ إطلاق الصفقة في نوفمبر الماضى ووسط نزاع ضريبي قائم بين الشركة المستهدفة والسلطات المصرية ليهوى سعر سهم شركة جلوبال تليكوم بحوالى 16% ليسجل أدنى مستوياته منذ بداية العام.



ودفعت الأنباء أسهم شركات أخرى للاتصالات للتراجع، مع انخفاض سعر سهم شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا 4.6 % غير أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مازال مرتفعا 16.5 % عن مستواه في بداية العام ليتفوق على المؤشرات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط مع إقبال المستثمرين بفضل تحسن الأفق الاقتصادي لمصر.



وهوى أيضا مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 1.2 % لينزل إلى حوالى 4836 نقطة بعد أن خسر أمس 1 % ليسجل خسائر لثلاث جلسات متتالية بالرغم من الإصلاحات التى أعلنت عنها البورصة أمس لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب وزيادة السيولة المالية ومنها تقسيم البورصة إلى 3 أسواق: أولية ورئيسية وسوق للمزادات.



وانخفض مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.2 % ليسجل حوالى 3100 نقطة بسبب سهم شركة إعمار العقارية الذي هبط سعره بأكثر من 1.1 % ليسجل أدنى مستوياته منذ عامين مع استمرار القلق من ضعف آفاق سوق العقارات في إمارة دبى.



وتراجع مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.3 % لينزل إلى 1291 نقطة بينما ارتد مؤشر بورصة الدوحة بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند حوالى 8722 نقطة بينما زاد مؤشر سوق مال أبوظبي العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 4585 نقطة.



وكسب مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.5 % ليتقدم إلى أكثر من 4775 نقطة بقيادة أسهم البنوك مع صعود أسعار أسهم البنك الوطني العماني 3.8 % بعد أن خفف البنك المركزي العماني القواعد بشأن رأس المال والانكشاف الإئتماني للبنوك التجارية لدعم الإقراض والنمو الاقتصادي.



وارتفع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.2 % ليتجاوز 7800 نقطة بعد خسارة لثلاث جلسات بسبب مبيعات لجني الأرباح بعد قرار فوتسي راسل لمؤشرات الأسواق الأسبوع الماضي رفع تصنيف البورصة إلى وضع سوق ناشئة وقفز سعر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري 7.6 % .

