البصمة تهدد شركات السياحة الدينية بتكبد الخسائر

· أمين: حل أزمة تكدس 34 ألف مواطن يفوق الطاقة الاستعابية لشركة "تسهيل" بنحو مرة ونصف





· غرفة السياحة تطالب شركات الطيران بعدم فرض غرامات مالية بعد إلغاء الحجوزات





· عبد العال: أزمات الموسم تهدد بفقدان نصف المعتمرين .. ومطالب بإلغاء القرار لضيق الوقت

دعاء محمود

أزمة جديدة واجهت موسم العمرة لهذا العام، بعد حدوث عطل فى الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة الخارجية السعودية خلال الـ3 أيام الماضية، مما نتج عنه تكدس المواطنين الراغبين في أداء المناسك .

وانتقد أصحاب شركات السياحة حدوث هذا الخلل لإصدار تأشيرة العمرة، مؤكدين أن الشركات مهددة بتكبد الخسائر بالملايين نتيجة هذا العطل والذي تسبب في إلغاء حجوزات رحلات الطيران والفنادق بالإضافة إلي توقعات بإنخفاض أعداد المعتمرين من 500 الف معتمر وهو العدد الذي حددته وزارة السياحة إلي 250 ألف فقط.

وكانت السفارة السعودية بالقاهرة قد أعلنت عن تطبيق منظومة لتسجيل الخصائص الحيوية (بصمة الإصبع وصورة الوجه) للحصول على تأشيرات الحج والعمرة بحيث تكون البصمة مرتبطة برقم جواز السفر فقط.

وقال هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة ، إن الغرفة عقدت اجتماع أمس مع ممثلي شركة تسهيل وتم الأتفاق علي وضع ألية لتدارك هذه الازمة بما لايضر مصالح الشركات .

وأضاف أمين لـ"المال"، أنه تم الاتفاق علي استيعاب شركة تسهيل الأعداد المطلوب أخذ البصمة الحيوية لها بداية من اليوم الثلاثاء وحتي يوم السبت المقبل وفقاً لآولويات تواريخ السفر .

ولفت إلى أنه خلال 3 أيام من عطل الموقع الالكتروني حدث تكدس لنحو 34 ألف مواطن موزعة ما بين 12 ألف طلب من مجموعات ، و 22 الف طلب للبصمة علي الموقع الإلكتروني الخاص بشركة تسهيل، موضحاً أن هذه الأعداد تفوق الطاقة الاستعابية للشركة بنحو مرة ونصف.

وأشار إلى أن شركة تسهيل قامت بمد مواعيد العمل اليوم الثلاثاء حتي الساعة الـ11 مساءاً في محاولة لإنهاء أخذ البصمة من الـ 34 ألف مواطن، موضحاً أنه جاري حصر خسائر الشركات السياحية من جراء هذا العطل.



وفي سياق متصل، طالبت غرفة شركات السياحة والسفر التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، من مسئولي شركتي النيل للطيران وفلاي ايجيبت، بعدم فرض أي نوع من أنواع الغرامات علي الشركات السياحية نتيجة تعديل أو تغيير مواعيد حجوزات رحلات الطيران.

وقال ناصر تركي نائب رئيس لجنة إدارة الأعمال بالغرفة، إن الشركات السياحية تعاني حالياً من أزمة البصمة الحيوية للمعتمرين المصريين وذلك بسبب تعطل السيستم الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية، مما نتج عدم قيام القنصليات السعودية بالاسكندرية والسويس باصدار التاشيرات لمعتمري الشركات السياحية في مواعيدها.

وأضاف تركي أن الشركات تتكبد خسائر بسبب هذه الأزمة وهو الأمر الذي أدي بالتبعية إلي ارتباك مواعيد السفر ، لآفتاً إلي أن هذه الأزمة خارجة عن إرادة الشركات السياحية.

وطالبت غرفة شركات السياحة بضرورة تحري الدقة والحقيقة عند تحديد تاريخ سفر المجموعة المطلوب أخذ البصمة لها حيث سيتم الاستجابة للطلبات وفقاً لآولوية تواريخ السفر، مؤكدة أنه جاري التنسيق مع وزارة السياحة لمطابقة تواريخ السفر المدونة بطلبات كل شركة والتى تم إخطار شركة تسهيل بها مع تواريخ السفر بملف المراجعة بإدارة السياحة الدينية بالوزارة.

وفى حال ثبوت أى تلاعب فى تواريخ السفر من جانب شركات السياحة سيتم رفع الأمر إلى اللجنة العليا والحج لإقرار الجزاء الرادع تجاه الشركة المخالفة والتى أضرت بمصالح الشركات الجادة والملتزمة حيث سيتم رفع تقارير يومية بأى مخالفة تتم من الشركات إلى اللجنة العليا للعمرة والحج .

من جانبه، قال إيهاب عبد العال عضو الجمعية لغرفة شركات السياحة، إن عدد كبير من شركات السياحة قامت بإلغاء حجوزارت رحلات الطيران والفنادق السعودية بسبب هذه الأزمات التي تواجه الموسم، مؤكداً أن حجم الإقبال على أداء مناسك العمرة لهذا العام ضعيف وسيظل هذا الانخفاض مستمرًّا.

وتوقع عبد العال أن تصل أعداد المعتمرين هذا الموسم إلى 250 ألف بدلاً من 500 ألف معتمر وهي الأعداد التي حددتها وزارة السياحة لهذا العام، مطالباً بالغاء قرار تطبيق البصمة نظراً لضيق الوقت وبدء الرحلات.

الجدير بالذكر أن أزمة العمرة بدأت بتأخر إصدار الضوابط المنظمة للموسم ليتم إقرارها قبل موعد بدء الرحلات بأسبوع واحد، مرورًا بفرض رسوم بقيمة 2000 ريال سعودى من الجانب المصرى لمن سبق له أداء العمرة العام الماضى أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، تضاف إليها نسبة 50 %من المبلغ (أى ما يعادل 1000 ريال) للمعتمر الذى يؤدى العمرة أكثر من مرة فى الموسم الواحد.

وتضمنت الضوابط مد موسم العمرة إلى 4 أشهر هى جمادى الثانى ورجب وشعبان ورمضان، وتحديد الحد الأقصى لإجمالى التأشيرات المستهدف تنفيذها فى الموسم الواحد بـ500 ألف تأشيرة، يتم تنفيذ %20 منها خلال شهر رمضان.

ولم تنته القرارات بعد، فالمملكة العربية السعودية قررت، هذا العام، رفع أسعار برامج العمرة من خلال الرسوم والضرائب التى فرضتها، والتى تمثلت فى فرض ضريبة البلدية بواقع 5 %على سعر الغرف الفندقية، و5%أخرى ضريبة قيمة مضافة.

كما فرضت المملكة رسومًا بقيمة بنحو 2000 ريال سعودى لكل من أراد تكرار السفر للعمرة مرتين خلال العامين الماضى والحالى.