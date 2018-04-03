شعبة الأسمنت بالإسكندرية تدعو الوكلاء لتصحيح الأوضاع

الأسمنت

معتز محمود:



دعا أعضاء من مجلس إدارة رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الاسكندرية وكلاء الأسمنت على مستوى الجمهورية بوقفة جادة ضد شركات الأسمنت لتصحيح وضع التاجر مع الشركات.



وقال محمود مخيمر رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية إن بعض مصانع الأسمنت والتى أصبحت مملوكة للأجانب تقدم على أفعال لا تجرؤ على القيام بها فى دولها، ما يعرض مصالح التجار للخطر.



ودعا مخيمر وعدد من أعضاء الشعبة خلال الاجتماع الشهرى لها وكلاء الأسمنت على مستوى الجمهورية بضرورة الوقوف ضد المصانع المتلاعبة لتصحيح أوضاع التجار معها .



وأوضح مخيمر أن خلال الفترة الماضية كانت تقوم بعض المصانع بتعطيل الشاحنات داخل المصانع عن التحمل لتستغرق فترات أطول ما يؤدى لزيادة نولون الشحن.



واعتبر أن بعض مصانع الأسمنت استغلت الأوضاع فى سيناء والعمليات العسكرية الدائرة فيها لرفع أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية من 800 جنيه إلى 1200جنيه.



وأضاف أن قيام القوات المسلحة بتأمين السيارات القادمة من مصانع الأسمنت فى سيناء دفعت المصانع إلى تخفيض أسعارها لتصل إلى ١٠٠٠ جنيه للطن بعد ساعات قليلة.



وأشار إلى أن نحو 30% من تجار الأسمنت لا يتجاوز رأسماله نصف مليون جنيه، وهو ما يعرضه للتأكل مع التذبذب المستمر فى الأسعار، والذى قد لا يستطيع تحمل تبعاته.



وكشف رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الاسكندريةعن أنه تم مخاطبة عدة جهات فى الدولة لتصدى لممارسات شركات الاسمنت فى مقدمتها وزرات التموين والتجارة والصناعة وغيرها.