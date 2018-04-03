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اقتصاد وأسواق
وزير التموين يرد على تخصيص منحة رمضان هذا العام
الثلاثاء 03 أبريل 2018 07:05 م
وزير التموين
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وزير التموين
الصاوي أحمد
أكد وزير التموين الدكتور محمد المصيلحي أن قرار تخصيص منحة رمضان من عدمه هي في يد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورفض الإجابة عن سؤال عن تطبيقها من عدمه.
وأضاف الوزير في رد على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل معرض أهلا رمضان أن الفترة الماضية تم تداول شائعات كثيرة أهمها إسقاط بطاقات التموين عن عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح الوزير أن توفير السلع التموينية حق أصيل للمواطن ولا ترتبط بمقابل سواء كان حجب أو منح ميزة المشاركة في الانتخابات والتصويت.
ولفت الوزير أن معدلات التنفيذ لقرار كتابة السعر على العبوة تصل لـ80%، موضحا أنه ليس شرطا أن يكون التاجر أو الصانع قد كتب السعر على العبوة ولكن تطبيق سياسة الحكومة في توفير حق المستهلك فى المعرفة عن السعر والنوع بشكل دقيق.
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