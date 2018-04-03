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سيـــاســة
السيسي يهنئ أبي أحمد برئاسة حكومة إثيوبيا ويبحثان تعزيز العلاقات
الثلاثاء 03 أبريل 2018 06:53 م
السيسي يهنئ أبي أحمد برئاسة حكومة إثيوبيا ويبحثان تعزيز العلاقات
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السيسي يهنئ أبي أحمد برئاسة حكومة إثيوبيا ويبحثان تعزيز العلاقات
المال- خاص
أجري الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الاثيوبي الدكتور، أبي أحمد.
وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه التهنئة للدكتور، أبي أحمد بمناسبة اختياره رئيساً للوزراء، متمنياً له التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد.
كما أكد اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية بأثيوبيا وما يربط بين البلدين من مصير مشترك، مشيراً إلى تطلعه للعمل مع رئيس الوزراء الاثيوبي الجديد من أجل مواصلة تعزيز الإطار الشامل للعلاقات بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة خلال الفترة القادمة، فضلاً على تطوير التنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء الأثيوبي أعرب عن تقديره للرئيس، ووجه من جانبه التهنئة لسيادته بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية
وأكد حرصه على تدعيم العلاقات المصرية الاثيوبية التاريخية وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الافريقية المختلفة، ولاسيما ما يتعلق بالقرن الافريقي، بما يدعم مسيرة العمل الإفريقي المشترك.
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