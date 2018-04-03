وزير النقل: رحلات السكك الحديدية ستبلغ 1200 بعد عامين

رئيس الوزراء ووزير النقل

مدحت إسماعيل ومحمود محسن



قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن عدد الرحلات سوف يكون 1200 رحلة بعد عامين من الآن.



جاذ ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور هشام عرفات وزير النقل بمقر الوزارة وبحضور رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد ومساعد وزير النقل.



وأوضح عرفات أن عدد الرحلات الآن 860 رحلة بدل 900 رحلة، لافتا إلى أن هذه النسبة تمثل 4% فقط وترجع إلى عمليات التطوير والتحديث التي تقوم بها الوزارة لهذا المرفق.



وأكد أن قرار خفض عدد الرحلات جاء بعد دراسة مستفيضة، مشيرا إلى أن عدد الرحلات سوف يزيد في خلال عام أو عام ونصف العام على أقصى تقدير بنسبة 20%.

