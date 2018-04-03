EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
وزير النقل: رحلات السكك الحديدية ستبلغ 1200 بعد عامين
الثلاثاء 03 أبريل 2018 06:53 م
رئيس الوزراء ووزير النقل
أخر الأخبار
رئيس الوزراء ووزير النقل
مدحت إسماعيل ومحمود محسن
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن عدد الرحلات سوف يكون 1200 رحلة بعد عامين من الآن.
جاذ ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور هشام عرفات وزير النقل بمقر الوزارة وبحضور رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد ومساعد وزير النقل.
وأوضح عرفات أن عدد الرحلات الآن 860 رحلة بدل 900 رحلة، لافتا إلى أن هذه النسبة تمثل 4% فقط وترجع إلى عمليات التطوير والتحديث التي تقوم بها الوزارة لهذا المرفق.
وأكد أن قرار خفض عدد الرحلات جاء بعد دراسة مستفيضة، مشيرا إلى أن عدد الرحلات سوف يزيد في خلال عام أو عام ونصف العام على أقصى تقدير بنسبة 20%.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا