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عقـــارات
البستانى تدشن مشروعا جديدا باستثمارات 100 مليون جنيه
الثلاثاء 03 أبريل 2018 06:21 م
المهندس محمد البستانى رئيس مجلس الادارة
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المهندس محمد البستانى رئيس مجلس الادارة
المال- خاص
قال المهندس محمد البستانى رئيس مجلس ادارة شركة " البستانى للتنمية العقارية والسياحية" إن الشركة بدأت فى تدشين مشروع جديد "بيت الوطن" بالقرب من طريق السويس والعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 1000 متر باستثمارات 100 مليون جنيه.
ولفت إلى أن المشروع ضمن مشروعات الإسكان فوق المتوسط، وبذلك تُضيف الشركة شريحة جديدة لها من عملائها، كما أن الشركة استهدفت بيت الوطن لانه فرصة واعدة لراغبي السكن والاستثمار لما له من مميزات استثمارية فريدة ويعتبر سعر المتر به من أقل الأسعار بالمدن الحديثة، مقارنة بالأحياء الأخرى.
وأضاف "أيضا من مميزات الاستثمار فى بيت الوطن تنوع المساحات به بحيث تستطيع أن تستثمر بأي وحدة تناسب إمكانياتك فالحي تقسيمه أرضي وثلاث طوابق فقط، وتتنوع المساحات الداخلية للوحدة فتبدأ المساحات من 80 مترا حتى 250 مترا"
وقال البستانى أن هناك تسهيلات في السداد من خلال دفع مقدمات حجز تبدأ من30 ألف جنيه، وبفترة سداد تصل إلى 84 شهر. لافتا الى أن دخول المطورين العقارين لهذه المنطقة يبشر بعمل قيمة معمارية عالية له1ه المنطقة
وأضاف البستانى أن الشركة خلال الشهر المقبل ستنتهى من اعمال التشطيبات الاخيرة لمشروع المركز الطبى
وأشار إلى أن الشركة بدأت فى تطوير مشروع مركز طبى متكامل على مساحة 4000 آلاف متر أمام مدينة الرحاب منذ عامين
وأوضح أن المركز يخدم منطقة التجمع الخامس ويشمل المركز على معامل تحاليل وجيم وأشعة وصيدليات وعيادات متخصصة لجميع التخصصات باستثمارات تقدر بنحو 80 مليون جنيه
وأشار إلى أن القطاع العقاري هو قاطرة التنمية الاقتصادية في كافة الدول، وأحد أهم القطاعات التي يسعى إليها المستثمرين لضخ عدد كبير من استثماراتهم بها
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