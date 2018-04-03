المركزي للمحاسبات يطالب الحديد والصلب بعلاج خلل الهيكل التمويلي

الجهاز المركزي للمحاسبات

شريف عمر:



طالب الجهاز المركزى للمحاسبات إدارة شركة الحديد والصلب بالعامل الجاد لعلاج الخلل الواضح فى الهيكل التمويلى، وضعف السيولة بالشركة، وذلك فى تعليق الجهاز على الموزانة التقديرية للحديد والصلب للعام المالى المقبل.



وأشار المركزى للمحاسبات- فى بيان اطلعت المال على نسخة منه- أن الحديد والصلب لم تفصح فى الموازنة التقديرية عن خططها وإجراءاتها لإصلاح الهيكل التمويلى، خاصة مع استهداف الشركة تكبد خسائر بقيمة 250 مليون جنيه فى العام الجديد، لترتفع إجمالى الخسائر المرحلة إلى 4.9 مليار جنيه.



وعلقت الشركة على تقرير المحاسبات بالإشارة إلى أنها ستركز خلال العام الجديد على إجراء الصيانة والعمرات الدورية، وتوفير 402 ألف طن من فحم الكوك المستخدم فى تشغيل المصانع، يتم تدبير 110 آلاف طن منها عبر الاستيراد، بجانب تطوير بعض الغلايات والتى سيتم الانتهاء منها خلال الشهور القليلة القادمة.



وطالب المركزى من إدارة الشركة استهداف تسوية أرصدة مدينة لدى أطراف خارجية بقيمة 70 مليون جنيه، تجاه بعض الموردين.



وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية أمس، الموازنة التقديرية للعام المالي 2018-2019، بخسائر مقدرة بنحو 250.3 مليون جنيه، وموازنة استثمارية بنحو 257.6 مليون جنيه، على أن يتم التمويل ذاتيا.



وكانت الحديد والصلب تستهدف زيادة المبيعات إلى 5.14 مليار جنيه في العام المالي الحالى، وتستهدف استثمار 103 مليون جنيه فى العام المالي الجاري، لرفع كفاءة معدلات التشغيل.



وخلال النصف الأول من العام المالي الجاري، عانت الشركة من ارتفاع خسائرها بنسبة 22.6% لتتكبد 231.3 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 188.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.



والحديد والصلب المصرية مقيدة فى البورصة منذ نوفمبر 1958، تعمل الحديد والصلب المصرية في قطاع المواد الاساسية مع التركيز على الصلب، لديها شركات تعمل في أنحاء مصر، تعمل في مجال البناء والهندسة ومواد البناء، وتسيطر الشركة القابضة للصناعات المعدنية على نحو 90% من رأس المال، وتطمح الشركة فى اجراء خطة تطويرية شاملة لزيادة الانتاج، وطرحت مناقصات أمام شركات عالمية متخصصة، وما زالت تنتظر النتيجة النهائية.