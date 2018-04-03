ديارنا للتسويق العقاري تحقق 950 مليون جنيه مبيعات خلال 2017

فيفورت للتسويق العقارى

محمود زكي



قال أحمد المنشاوي رئيس شركة ديارنا للتسويق العقاري أن الشركة تستهدف التوسع في عدد فروعها خلال الفترة القادمة حيث تستهدف فتح فرع جديد في دولة الإمارات بداية العام القادم وذلك لزيادة المبيعات للمصريين العاملين بالخارج.



وأضاف أن الشركة حققت مبيعات لصالح المطورين العقاريين خلال العام الماضي بقيمة تجاوزت 950 مليون جنيه مشيرًا إلى أن شركات التسويق العقاري تستحوذ على نسبة 75% من مبيعات المشاريع العقارية بالسوق المصرية.



وأوضح أن الشركة تقوم بتسويق مشروعات لصالح الغير ومن أبرز تلك الشركات التي تقوم بالتسويق لها الأهلى للتنمية العقارية وماونتن فيو وسوديك وتطوير مصر ومصر إيطاليا وغيرها من الشركات.



وأشار إلى أن أهتمام العملاء حاليًا على منطقة المستقبل سيتي والعاصمة الإدارية الجديدة مشيرا إلى أن الطلب على المستقبل سيتي في الفترة الحالية أفضل من العاصمة الإدارية الجديدة.



ولفت إلى أن الشركات العقارية لجأت إلى زيادة مدة التقسيط وذلك بسبب زيادة أسعار الوحدات العقارية وكذلك المقدمات التي وصلت إلى 0% وهو ما أدى إلى انتعاش المبيعات العقارية لدى الشركات.



وأوضح أن إهتمام العملاء بالنسبة للوحدات خلال الفترة الحالي بداية من 110 متر مربع إلى 200 متر مربع وذلك مع زيادة الأسعار.