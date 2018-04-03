إطلاق منصة Visit and Go لمحبي المغامرات‎





الشافعي: نسعى لربط 20 ألف وكالة سفر مع السياح من جميع أنحاء العالم





السيد: نستهدف تغطية 190 مليون مواطن بمنطقة الشرق الأوسط

المال – خاص :

دشن اثنان من محبي السفر في مصر منصة إلكترونية جديدة تساعد المستخدم على التخطيط الدقيق لسفره ورحلته القادمة، وتحديد الأنشطة المحببة إليهم من خلال الدخول على وقع الكتروني يساعد المسافر أو حتى المقيم في أي دولة من التعرف على العديد من الأنشطة والاستمتاع بمغامرات جديدة.

وتستهدف المنصة الجديدة Visit and Go ربط شركات ومؤسسات السياحة بالمسافرين عبر العالم وإتاحة الفرصة لتعريف المسافر بما يمكن له القيام به في أي مدينة حول العالم، حيث تغطي المنصة 600 وجهة سفر في 130 دولة، وتوفر ما يقرب من 5000 نشاط مختلف يمكن للمسافر الاختيار من بينها.

تم إنشاء المنصة باستثمارات خاصة بالكامل من قبل المؤسسين، وفي الفترة الحالية تلقت عروضًا استثمارية من بعض صناديق الاستثمار الأجنبية للحصول على الدورة التويليلة الأولى .

واعتبر نبيل الشافعي، مؤسس موقع Visit and Go أن إطلاق الموقع يعد رأب لفجوة طالما تسببت في أزمة لكل من السائح ووكالة السفر في الوقت نفسه حيث يفقد السياح مئات من الساعات سنويًا بسبب التأخر في التخطيط للرحلات أوالتخطيط غير الجيد، بينما تضيع مئات الملايين على وكالات السياحة السفر على شكل إيرادات وأرباح لم تتمكن من الحصول عليها نتيجة عدم قدرتها للوصول إلى السياح.

وأوضح أن Visit and go هو الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تتيح خدمات حجز الرحلات والأنشطة السياحية عبر الانترنت بهدف نشر ثقافة السفر والاستمتاع من خلال الجولات والأنشطة المختلفة بالإضافة إلى المساهمة في توفير المحتوى العربي الخاص بالسفر والتجول على الانترنت من خلال منصة الكترونية تستخدم أحدث التكنولوجيات وأكثرها أماناً.

وقال "إن حجم خدمات السياحة الإلكترونية من المتوقع أن يبلغ 694 مليار دولار بنهاية العام الجاري على أن تبلغ 817.5 مليار دولار بحلول عام 2020 حول العالم" مشيرًا " تلك الإيرادات تركز في الأساس على حجز الفنادق ورحلات السفر غير أن الأنشطة لا تمثل سوى نسب ضئيلة جدًا من تلك الأرقام، لذلك نعتقد في فيزت أند جو أن إتاحة منصة لتحديد الأنشطة من شأنه أن يمثل فرصة استثمارية هائلة للشركات خاصة المتوسطة والصغير منها للتسويق لخدماتها عبر الانترنت".

وتناول التأثير المجتمعي والاقتصادي الناتج عن نشاط Visit and go حيث توفر مصدرًا للتعريف بالأنشطة السياحية للوكالات ومكاتب الأنشطة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مثل مراكز الغوص وأصحاب المراكب السياحية، أو غيرهم من منظمي الأنشطة ليحظون بفرصة لعرض خدماتهم على السياح في جميع أنحاء العالم.

وبيّن أن عدد وكالات السياحة والسفر على اختلاف أحجامها بمنطقة الشرق الأوسط يبلغ حوالي 20 ألف وكالة غير أنها لا تحظى بالفرصة الكاملة للوصول للمسافرين والسياح وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال المنصة الخاصة بنا.

واتفق معه عبد الحميد السيد المؤسس للموقع على أن حجم السياحة والسفر في تنامي مستمر ووفقًا لتقرير منظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لعام 2017 فإن عدد مرات وصول السائحين الدوليين ارتفع بنسبة ملحوظة بلغت 7% فى عام 2017، بإجمالى مليار و322 مليون مرة وصول .

وتوقع "الباروميتر" أن يستمر هذا الأداء القوى فى عام 2018 الحالي، لتصبح نسبة الزيادة فى عدد مرات وصول السائحين الدوليين 4% أو 5%، وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط بلغت الزيادة 5%، إذ استقبلت دول المنطقة 58 مليون مرة وصول لسائحين دوليين فى 2017، وكانت مصر من أكثر الدول تعافيًا خلال 2017".

وأضاف قائلاً "حيث أن قوام منطقة الشرق الأوسط أكثر من 300 مليون مواطن فإن 60% من هؤلاء المواطنين لديهم القدرة على تنظيم الرحلات والأنشطة وبالتالي تستهدف منصتنا ما يقرب من 160 مليون مستخدم لتقديم خدماتها لهم".

وفصل السيد طريقة استخدام فيزت أند جو حيث يقوم المسافر بإدخال وجهة السفر والاختيار من مئات الأنشطة التي يمكنه القيام بها، وحجز الرحلة أو الجولة وتأكيد الحجز لحظيًا، كما يوفر الموقع العديد من الخدمات الأخرى مثل حجز تذاكر وسائل النقل، وتذاكر آلاف المتاحف الوطنية في الدول المختلفة وقريبًا سيتم توفير حجز تذاكر مباريات كرة القدم مؤكدًا أن تلك الجولات يمكن حجزها حتى قبل يوم واحد من الجولات وتشمل من مسافر إلى 50 فرد.