سبروت هولدينجز: الذهب قد يصل إلى 1400 دولار للأوقية

الذهب

خالد بدر الدين:



يتوقع ريك رول الرئيس التنفيذى لشركة سبروت هولدينجز الأمريكية المتخصصة فى أسواق العملات الثمينة منذ أكثر من 40 سنة ارتفاع أسعار الذهب لأكثر من 1400 دولار للأوقية هذا العام لتسجل أعلى مستوى منذ حوالى 5 سنوات إذا اندلعت حرب تجارية عالمية وسط تصاعد التوترات التجارية بين بكين وواشنطن والتي هزت الأسواق المالية العالمية في الأسبوع الماضى.



وذكرت وكالة بلومبرج إن أسعار الذهب تراجعت اليوم الثلاثاء بنسبة طفيفة بلغت 0.1% لتصل إلى حوالى 1339.6 دولار للأوقية بعد أن قفزت أمس بأكثر من 1 % لتسجل أكبر مكسب يومى منذ أسبوع مع استمرار خسائر الأسهم العالمية نتيجة لمخاوف من اندلاع حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة أكبر اقتصادين فى العالم والتى تدعم المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا وسط الأزمات التجارية والاقتصادية.



وكان بنك BNP باريبا الفرنسى توقع فى نهاية فبراير الماضى انخفاض أسعار الذهب فى نهاية العامن الجارى عن المستوى الذى بدأه فى يناير الماضى مع إعلان بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى عن رفع أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام مما يجعل المستثمرين يبتعدون عن المعدن الأصفر ويتجهون إلى الأوراق المالية الأمريكية التى تزداد عوائدها.



وتوقعت أيضا مؤسسة IHS ماركيت للأسواق المالية هبوط أسعار الذهب إلى حوالى 1200 دولار للأوقية مع نهاية العام الجارى قيب ظهور انطلاق التصريحات التجارية العدائية المتبادلة بين واشنطن وبكين وفرض جمارك مرتفعة على الواردات المتبادلة بينهما.



وكانت حكومة الصين رفعت هذا الأسبوع الرسوم الجمركية إلى حوالى 25% على 128 منتجا من الواردات الأمريكية التى تتراوح من اللحوم المجمدة والنبيذ إلى فول الصويا و الطائرات و المعدات الثقيلة وحتى الفواكه والمكسرات ردا على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض جمارك قدرها 25% و15% على الحديد والألومنيوم الصينى لتتصاعد التوترات التى تهدد بحرب تجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.



كما يستعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية أخرى تزيد قيمتها على 50 مليار دولار على منتجات صينية بقطاعات التكنولوجيا والاتصالات يوم الجمعة القادم بهدف معاقبة بكين بسبب تعدى الشركات الصينية باستمرار على حقوق الملكية الفكرية الأمريكية وإن كانت بكين تنفى ذلك دائما.



ويرى المحللون إن انخفاض أسعار الذهب اليوم يرجع على الأرجح لتصفية مستثمرين صينيين مراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع لدرجة أن العديد من المعادن هبطت أيضا اليوم ومنها الفضة بحوالى 0.4 % لتنزل إلى 16.55 دولار للأوقية بعد أن ارتفعت 1.8 % في الجلسة السابقة.



ويتجه البلاديوم لتسجيل خسائر للجلسة الثامنة على التوالي منخفضا 0.2 % لتنخفض إلى 932.97 دولار للأوقية كما هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 927.75 دولار للأوقية لتنزل إلى أدنى مستوى منذ 10 من أكتوبر الماضى.