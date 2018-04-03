هشام عرفات 88

مدحت إسماعيل ومحمود محسن:



قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه سيتم إلغاء 4‎%‎ من عدد الرحلات العاملة في الوقت الحالي بعدد 40 رحلة، أول مايو المقبل، بخلاف 40 رحلة تم إلغائها منذ يومين، بسبب أعمال الصيانة والتطوير التي تجري في الخطوط.



وأضاف الوزير خلال موتمر صحفي للإعلان عن تطوير السكة الحديد، أن بنك الإعمار والتنمية الأوروبي ، منح هيئة السكة الحديد المصرية، كأفضل سكة حديد لممارسة التنمية الاجتماعية، لافتا إلي أنه سيتم استلام الجائزة في مايو المقبل.



وأشار إلى أن اختيار السكة الخديد لمثل هذه الجائزة دليل علي ثقة البنك، مؤكدا أنه لأول مرة هناك نية قوية من الإدارة السياسية لتجديد المرفق.