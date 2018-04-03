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بورصة وشركات
بنك الصادرات يوقع بروتوكولات مع جمعيات مستثمرى المشروعات الصغيرة
الثلاثاء 03 أبريل 2018 02:32 م
المشروعات الصغيرة
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المشروعات الصغيرة
رجب عزالدين
أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، عن توقيع بروتوكولين للتعاون، مع كل من جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد جمعيات مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال البنك، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن البروتوكولين يمكنان أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة من الحصول على تمويل من البنك المصرى لتنمية الصادرات، بسعر اقتراض متميز وفقًا للقواعد المطبقة لدى البنك وسياسته الائتمانية.
ويقدم البنك هذا التمويل لأعضاء الجمعية واتحاد الجمعيات الذين تتوافر فيهم الشروط، التى يضعها البنك بالتعاون معى الجمعية والاتحاد، من خلال آلية محددة يتم الاتفاق عليها حال تقدم العضو المتوافر فيه تلك الشروط.
وارتفعت أرباح البنك خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018 بنسبة 61% لتبلغ 395.9 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 246.37 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.
ويبلغ رأسمال البنك الحالي 1.7 مليار جنيه، موزعاً على 172 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.
البورصة المصرية
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