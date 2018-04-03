شعت: السكك الحديدية نقلت 20 حاوية من الموانئ لأول مرة

هيئة السكك الحديدية

مدحت إسماعيل ومحمود محسن:



قال عمرو شعت مساعد وزير النقل، إن الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديد نجحت لأول مرة فى نقل 20 حاوية عبر خطوط السكك الحديدية من الموانئ البحرية في شمال مصر إلى أسوان بالوجه القبلي.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه كان مخططا وصولا بقطار خلال 48 ساعة لكن الوزارة نحجت في أن يتم تقليل عدد الساعات الي 35 ساعة، لافتا إلي أن تقليل عدد الساعات هو نتجية لتخفيض عدد الرحلات.



وأكد شعت خطة تقليل عدد الرحلات قابلة للتعديل، وهدفها تحقيق أعلي معدلات الأمن والسلامة للمواطن.



يشار الي أن منقولات البضائع من خلال السكة الحديد تراجعت إلى 362.3 ألف طن مقابل 398.7 ألف طن في الفترة من فبراير 2017 حتي فبراير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.



وأوضح أن أحد أهم أولويات الوزارة حاليا هو تعظيم عملية نقل البضائع والحاويات عبر السكك الحديدية والنقل النهري لتخفيف الأعباء على الطرق والكباري وتقليل استهلاك الوقود وتحقيق فوائد بيئية واقتصادية ذات مردود إيجابى، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف نقل 25 مليون طن بضائع بحلول عام 2022.



وبدأت وزارة النقل فى نقل الحاويات من خلال خطوط شبكة السكة الحديد بين المواني بعضها البعض والمناطق الصناعية نهاية 2016، إذ تم اطلاق أول قطار لنقل الحاويات من ميناء العين السخنة إلى ميناء الإسكندرية لصالح الخط الملاحي ميرسك لاين العالمية بحمولة 120 حاوية، تلاه اجراء تجربة اخري لنقل 1200 طن صالح عملاء اخرين، فضلاً عن ان الهيئة قامت مؤخراً خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2017 بنقل 3499 حاوية من المواني البحرية المتصلة بشبكة السكك الحديدية إلى المناطق الصناعية في حلوان و6 أكتوبر.



يشار الي أن عام 2016 شهد تداول حاويات فى المواني المصرية بلغ حجمها 5.75 مليون حاوية مكافئة مقابل 6.45 مليون فى عام 2015.





