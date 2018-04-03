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بورصة وشركات
مباشر توصي بشراء 12 سهمًا بالبورصة المصرية
الثلاثاء 03 أبريل 2018 02:17 م
شركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية
أخر الأخبار
شركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية
أسماء السيد
أوصت بحوث "مباشر" بشراء 12 سهمًا مدرجين بالبورصة المصرية، خلال العام الجاري، جاء على رأسهم سهم شركة "دايس للملابس الجاهزة"، وحددت سعره المستهدف عند 35 جنيهًا.
وجاء ضمن القائمة "عبور لاند" للصناعات الغذائية بسعر مستهدف عند 27.22 جنيه، تلاه "الصناعات الغذائية العربية - دومتي" بسعر مستهدف 12.82 جنيه، ثم "القابضة الكويتية المصرية" عند 1.13 جنيه، وفي الترتيب الخامس جاء "بنك قناة السويس" ليستهدف 16.68 جنيه، تلاه "مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر" مستهدفًا 18.32 جنيه.
وأوصت بشراء سهم "بايونيرز القابضة للاستشارات المالية" بوالذي يستهدف 17.37 جنيه، تلاه "البنك المصري لتنمية الصادرات" مستهدفًا 20 جنيهًا، ثم المصرية لخدمات النقل بسعر مستهدف 183.67 جنيه، ثم "المالية والصناعية" محددة السعر المستهدف عند 22.72 جنيه، وسهم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بـ 15.34 جنيه، وأخيرًا سهم "الشمس للإسكان والتعمير" بسعر مستهدف 11.10 جنيه.
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