سهم

أسماء السيد



صعد سهم "التعمير والاستشارات الهندسية"، المدرج بالبورصة المصرية بشكل لافت، في منتصف تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، ليسجل 23.03 جنيه بنسبة صعود بلغت 11%، محققًا أعلى قيمة تداول له منذ عام 2001، ليتربع بذلك نسبة الصعود اﻷكبر من بين اﻷسهم الصاعدة، والبالغة 31 سهمًا فقط من إجمالي 168 بذات الجلسة.



وأعلنت الشركة، أول أمس، عن موافقة جمعيتها العمومية على توزيعات نقدية بقيمة جنيه واحد لكل سهم على المساهمين.



وتعمل الشركة في قطاع السلع الرأسمالية مع التركيز على البناء والهندسة، ولديها 4 شركات تابعة تعمل في جميع أنحاء مصر والمملكة العربية السعودية، وتعمل على التطوير العقاري، وخدمات التجزئة والبحوث والخدمات الاستشارية .



وسجلت أغلب مؤشرات البورصة تراجعًا عدا المؤشر اﻷوسع نطاقًا الذي صعد بـ 0.26% عند 2257 نقطة، وهبط المؤشر الرئيسي 1.22% عند 17469 نقطة، ونظيره مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 0.24% عند 875 نقطة، والمؤشر متساوي اﻷوزان بـ 1% عند 3014 نقطة.



وبلغت قيم التداول 1.4 مليار جنيه، وسيطر الهبوط على أداء غالبية السهم المتداولة ليتراجع 100 سهم مقارنة بصعود 30 آخرين، بينما لم يتغير 38 سهمًا.



واتجهت تعاملات المصريين واﻷجانب للشراء بقيمة 10 ملايين و53 مليون جنيه على التوالي، مقابل اتجاه العرب للبيع بقيمة 63 مليون جنيه.