المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة: دعمنا مصر بقيمة 11.5 مليار دولار

دولار

أحمد عاشور



أكد هانى سالم سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن مصر من أهم الشركاء للمؤسسة، وبلغت قيمة الدعم لها 11.5 مليار دولار، وعلى رأسهم تمويل قطاعات الطاقة والزراعة.



وأوضح سنبل، في تصريحات على هامش الاجتماع السنوى الـ 43 للبنك الإسلامى للتنمية في تونس، أنه منذ أسابيع تم توقيع اتفاقية إطارية مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل السلع الأساسية والمواد البترولية.