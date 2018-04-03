EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة: دعمنا مصر بقيمة 11.5 مليار دولار
الثلاثاء 03 أبريل 2018 02:04 م
دولار
أخر الأخبار
دولار
أحمد عاشور
أكد هانى سالم سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن مصر من أهم الشركاء للمؤسسة، وبلغت قيمة الدعم لها 11.5 مليار دولار، وعلى رأسهم تمويل قطاعات الطاقة والزراعة.
وأوضح سنبل، في تصريحات على هامش الاجتماع السنوى الـ 43 للبنك الإسلامى للتنمية في تونس، أنه منذ أسابيع تم توقيع اتفاقية إطارية مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل السلع الأساسية والمواد البترولية.
التعاون الدولى
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا