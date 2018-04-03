المصيلحي: انطلاق معرض أهلًا رمضان.. 10 مايو

وزير التموين المصيلحي

دعاء حسني



قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم تنظيم معرض سوبر ماركت "أهلا رمضان" لعرض السلع الغذائية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأكثر من 200 منتج، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وباقي المحافظات، من 10 إلى 13 مايو المقبل، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم.



وهنأ المصيلحي، في بداية كلمته خلال المؤتمر المشترك، الذى نظمته وزارة التموين واتحاد الغرف، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز بفترة رئاسة ثانية، لافتًا إلى أن معرض "أهلاً رمضان" قد يتم مده حتى 16 من شهر مايو، بالاتفاق مع طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.



وأضاف أن العام الماضي تم الدفع بكميات كبيرة من السلع الغذائية، نتيجة للتخطيط والتنفيذ الجيد، وستدفع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بكميات أكبر من السلع الغذائية، على سبيل المثال من اللحوم الطازجة سيتم الدفع بـ12 ألف ذبيحة، مقابل 10 آلاف العام الماضي، ومن اللحوم المجمدة سيتم الدفع بقرابة 2600 طن مقابل 2300 طن العام الماضي، و7500 طن دواجن مقابل 6800 طن العام الماضي، و128 طن أسماك مقابل 116 طن العام الماضي، والسكر 66 ألف طن مقابل 60 ألف طن العام الماضي.



وأشار إلى أنه سيتم توزيع شنط رمضان بسعر 80 جنيهًا فيها كافة السلع الغذائية، وأخرى مميزة بـ110 جنيهًا، وتوزيع 450 ألف شنطة من قبل الشركة القابضة بخلاف الاتفاق مع وزارة الأوقاف.

