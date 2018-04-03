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نقل وملاحة
وزير النقل: 80% من جرارات السكة الحديد أعمارها 45 سنة
الثلاثاء 03 أبريل 2018 01:51 م
السكة الحديد
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السكة الحديد
مدحت إسماعيل ومحمود محسن:
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن 80% من أسطول جرارات السكة الحديد، قديم جدا وتتراوح إعمارها بين 45 إلي 20 سنة.
وأضاف خلال موتمر صحفي عقد للإعلان عن تطوير السكة الحديد، أن 63 من الجرارات عمرها من 45 إلي 40 سنة، و326 جرارا عمرها من 35 إلي 40 سنة، و114 تصل إلي 40 سنة، و78 عمرها 20سنة، مشير إلي أن ذلك دليل علي أننا فقراء، إذ لا توجد جرارات جديدة عمرهما 10 سنوات سوي 122 جرارا تم شراؤها من شركة جنرال إليكتريك وتوقف منها 81 جرارا.
وأوضح أنه تم تخفيض عدد الرحلات بنسبة 4%، لافتا إلى أنه سيتم الوصول بعدد الرحلات الي 1200 رحلة، بعد سنتين.
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