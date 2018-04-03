قطاع الشاحنات يواصل النمو

السيارات والشاحنات الجديدة

المال ـ خاص



استمر نمو قطاع الشاحنات للشهر الثالث على التوالى بمعدل %196.6، خلال شهر فبراير من العام الجارى ليسجل 2500 شاحنة، مقارنة بمعدلات نفس الشهر من 2017، التى بلغت 843 سيارة، بحسب الإحصاءات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «اميك».



كان سوق الشاحنات شهد بداية تعافى من حالة الركودن الذى يعانيه منذ أكثر من عام ونصف، بعد قرارات تحرير العملة، وتداعياتها من ارتفاع اسعار الشاحنات، منذ ديسمبر من العام الماضى.



وعلى مدار شهرى يناير وفبراير من 2018، ارتفعت مؤشرات مبيعات سوق الشاحنات بنسبة %110.3، لتسجل 5015 وحدة، مقارنة بأداء السوق خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، التى بلغت 2385 شاحنة.



ويبدو أن فئة البيك آب وراء الدفعة القوية التى شهدتها مبيعات الشاحنات، على مدار تلك الفترة، التى قفزت %126.8، لتسجل 3570 سيارة، مقابل 1574 وحدة خلال العام الماضى.



احتلت العلامات الأمريكية الحصة السوقية الأكبر فى مبيعات الشاحنات خلال شهرى يناير وفبراير، بنسبة بلغت %79.5، بإجمالى 3987 وحدة، فيما جاءت العلامات اليابانية فى المركز الثانى بحصة سوقية %14، بعد تمكنها من بيع 701 شاحنة.



أما العلامات الأوربية جاءت بحصة سوقية 5.1% من المبيعات الإجمالية لسوق الشاحنات خلال تلك الفترة بإجمالى 257 سيارة، أما العلامات الصينية فكان الأضعف إذ بلغت حصتها السوقية %1.4 بإجمالى 70 سيارة مباعة فقط.



ويوضح الجدول التالى تطور أداء مبيعات فئات الشاحنات خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى مقارنة بـ 2017:



وشهدت مبيعات الشاحنات المجمعة محلياً نمواً %117.7، لتتمكن من بيع 4362 سيارة، على مدار شهرى يناير وفبراير من العام الجارى، مقابل 2004 خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.



أما على صعيد الشاحنات المستوردة فتمكنت من بيع 653 شاحنة، بمعدل نمو فى أداء مبيعاتها على مدار تلك الفترة بلغ %71.4.