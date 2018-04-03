الأدوات المنزلية تجدد مطالبتها بلقاء عاجل مع وزير الصناعة

طارق قابيل 8

دعاء حسنى



يعتزم فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، التقدم بمذكرة إلى طارق قابيل وزير التجارة والصناعة؛ لتجديد مطالبها بعقد اجتماع عاجل معه لمطالبته بإعادة النظر فى آليات العمل بقرار 43 الملزم بتسجيل المصانع المصدرة لعدة مجموعات سلعية بسجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خاصة بعد التوقف شبه التام الذى طال نشاط الأجهزة المنزلية والكهربائية بالسوق المصرية؛ لعدم تسجيل الوزارة للمصانع المصدرة المتقدمة فعليا بأوراقها الرسمية منذ عدة أشهر.



يشار إلى أن وزارة التجارة أصدرت قرارها رقم 43 مطلع 2016، ويحظر تصدير قرابة 26 مجموعة سلعية إلا بعد تسجيل مصانعها المصدرة بسجل يتبع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بينها الأجهزة المنزلية، والأدوات الكهربائية، ولعب الأطفال، وغيرها من المنتجات.



وأكد الطحاوى أن الشعبة تطالب بتيسير وزارتى التجارة والصناعة والمالية، لآليات العمل بالقرار 43، خاصة أن هناك العديد من المصانع المتقدمة بأوراقها الرسمية للتسجيل بسجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولم تقم الوزارة بتسجيلها بعد، ومقابل ذلك فإن عمليات التهريب للأدوات المنزلية تتم بصورة كبيرة.



وتابع: "التهريب فى ازدياد حاليًّا، وقد يكون قرار 43 بآلياته الحالية سببًا فى نشاط التهريب، خاصة أن هناك مصانع للأدوات المنزلية محظور الاستيراد منها تمامًا، يوجد منتجات لها بالسوق المصرية، وهذا يعنى أنه تم تهريبها، ولفت إلى أن التهريب أصبح مقابل رسوم حاليًّا فرسوم دخول الكونتينر ذى الحجم الكبير بسعر 600 ألف جنيه، والأصغر 400 ألف جنيه، وقد يستغله البعض فى أغراض أخرى خلاف السلع الاستهلاكية".



وأضاف الطحاوى، أنه رغم جدوى قرار 43 وآثاره الإيجابية فى الحدِّ من الواردات إلى السوق المصرية، وتأثير ذلك على الميزان التجارى، فإن تجار الأدوات المنزلية سيطالبون الوزارة بإعادة النظر فى آليات تنفيذه، حتى وإن تطلب ذلك تشديد ببعض إجراءات قيد الشركات فى سجل الهيئة بما يضمن جودة مواصفات السلع المستوردة، لكن الإجراءات الحالية تمنع الشركات تمامًا من التصدير للسوق المصرية.



يشار إلى أن عجز الميزان التجارى قد شهد تحسنًا بنسبة %25 خلال عام 2017 مقابل %13 فى 2016، إذ ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية %10 خلال العام الماضى، وبلغت 22.4 مليار دولار، مقابل 20.4 مليار دولار، وانخفضت الواردات بنسبة بلغت %14، لتتراجع من 66.3 مليار دولار إلى 56.8 مليار دولار، وفقًا لأحدث بيان أصدره المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة نهاية يناير الحالى.