البورصة إجازة الأحد والإثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



أعلنت إدارة البورصة المصرية عن منح يومى الأحد والإثنين القادم إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.



وقالت البورصة فى بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم منح يوم الأحد الموافق 8 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما تقرر أن يكون يوم الإثنين الموافق 9 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم.



ومن المقرر استئناف العمل بالبورصة يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل الجارى.