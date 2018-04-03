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بورصة وشركات
البورصة إجازة الأحد والإثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم
الثلاثاء 03 أبريل 2018 01:09 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
رجب عزالدين:
أعلنت إدارة البورصة المصرية عن منح يومى الأحد والإثنين القادم إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.
وقالت البورصة فى بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم منح يوم الأحد الموافق 8 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما تقرر أن يكون يوم الإثنين الموافق 9 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم.
ومن المقرر استئناف العمل بالبورصة يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل الجارى.
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