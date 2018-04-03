وزير التجارة يستعرض ما تم من البنية التحتية لمدينة الأثاث بدمياط

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن عمليات إنشاء مدينة الأثاث الجديدة بدمياط، تسير وفقاً للخطة والجدول الزمنى المحدد، موضحاً أنه تم الانتهاء من %99 من إنشاءات الوحدات الإنتاجية، ويبلغ عددها1400 وحدة، ويجرى حالياً الانتهاء من جميع المرافق، شاملة المياه، والكهرباء، والطرق.



وقال الوزير إن المدينة تعكس إستراتيجية التنمية المستدامة مصر2030، وتتوافق مع التوجهات الاستثمارية للحكومة، خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أنها تعد نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده «قابيل» بشأن متابعة الخطة التنفيذية للمشروع، بمشاركة الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وأسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث، إلى جانب عددا من قيادات وزارة التجارة والصناعة.



وأضاف "قابيل" أن المدينة ستكون من أكبر المناطق الصناعية المتخصصة فى صناعة الأثاث فى الشرق الأوسط، لافتا إلى أنها ستضع صناعة الأثاث المصرية على الخريطة العالمية، من خلال الاستعانة بخبرات عالمية تستهدف تطوير تلك الصناعة الحيوية.



وأوضح أنها ستسهم فى إحداث طفرة كبيرة بصناعة الأثاث بمدينة دمياط، كما ستعمل على تحويل مدينة دمياط إلى مدينة متكاملة، ومتخصصة فى صناعة الأثاث، وفقا لأحدث التطورات العالمية، خاصة ما يتعلق بالتصميمات، وتطوير خطوط الإنتاج، بهدف خلق فرص تصديرية، وتعزيز تنافسيتها إقليميا ودوليا، لافتا إلى أن المدينة تقام على مساحة 331 فداناً، وتسهم فى توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومن المتوقع أن تتخطى 100 ألف فرصة عمل.



وأشار إلى أن المشروع، يشمل صناعات حرفية، وصناعات صغيرة ومتوسطة، وصناعات مغذية، ومكملة، ومركز لتكنولوجيا الأثاث، وقاعات مخصصة للمعارض، بالإضافة إلى مجمع للخدمات الحكومية والإدارية، ومنطقة خدمات متكاملة، ومخازن، ومستودعات، ومؤسسات مالية ومصرفية، ومستشفى، ودور عبادة.



يبلغ راسمال شركة مدينة دمياط للأثاث، 5 مليارات جنيه، بنسبة مساهمة مصرية %100، من بنك الاستثمار القومى، ومحافظة دمياط، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى.



كانت "المال" قد نشرت أمس، استعداد شركة دمياط للأثاث، التى تتولى تنفيذ المدينة، لطرح كراسات الشروط الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع خلال الشهر الجارى.



وقال معتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب للشركة، إن من المستهدف طرح 500 منشآة إنتاجية لصغار الصناع.



وأكد أن الهيئة الهندسية، التى تتولى أعمال التنفيذ، انتهت من إنشاءات هناجر المرحلة الثانية، مرجعًا تأخر الطرح حتى أبريل، إلى عدم اكتمال أعمال المرافق.