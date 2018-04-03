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بورصة وشركات
إيديتا للصناعات الغذائية تعلن توزيعًا نقديًا 11 قرشًا للسهم
الثلاثاء 03 أبريل 2018 01:05 م
إيديتا
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إيديتا
رجب عزالدين
أعلنت شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية، عن توزيع نقدى بقيمة 11 قرشًا للسهم، يبدأ صرفه اعتبارًا من 24 إبريل الجارى.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الخميس 19 إبريل الجارى.
واعتمدت عمومية الشركة، فى 28 مارس الماضى، مقترح توزيعات الأرباح عن 2017، بقيمة 85 مليون جنيه بمتوسط 0.117 جنيه للواحد.
وارتفعت أرباح الشركة إلى 243 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 168 مليون جنيه في العام السابق 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 145.07 مليون جنيه، موزعًا على 725.36 مليون سهم، بواقع 0.20 جنيه للواحد.
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