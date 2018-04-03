الاجتماع مع مستثمرين هذا الأسبوع لطرح سندات اليورو

سندات

خالد بدر الدين:



أظهرت وثيقة لأحد البنوك المكلفة بترتيب اجتماعات مع مستثمرين في أوروبا يوم الثلاثاء أن مصر ستبدأ الاجتماعات هذا الأسبوع قبل طرح محتمل لسندات مقومة باليورو، وذكرت الوثيقة أن مصر ستمضي في طرح السندات المخطط لها عقب الاجتماعات وفقا لظروف السوق وأن السندات ستكون لأجل 8 أعوام و12 عاما أو أحدهما.



وذكرت وكالة رويترز أن حكومة مصر فوضت بنوك عالمية منها آي.إم.آي ودويتشه بنك وبي.إن.بي باريبا وستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار على أن تبدأ الاجتماعات مع المستثمرين اعتبارا من غد الأربعاء قبل طرح محتمل لسندات بالحجم القياسي الذى من المتوقع أن تصل قيمته ستتجاوز 500 مليون دولار.



وجمعت مصر بالفعل 4 مليارات دولار من سندات على 3 شرائح في فبراير الماضى كما أصدرت العام الماضي سندات دولية بقيمة 7 مليارات عبر طرح سندات بحوالى 4 مليارت دولار ثم إعادة فتح الإصدار ذاته في مايو الماضى ورتب الإصدارين بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتيكسيس.