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اقتصاد وأسواق
الارتباك يؤجل الإعلان عن سعر ضمان القمح
الثلاثاء 03 أبريل 2018 12:55 م
القمح
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القمح
■ «النقابة» تطلب 700 جنيه حداً أدنى للأردب.. وقرار «الوزراء» الأسبوع المقبل
الصاوى أحمد
تسيطر حالة من الارتباك على الحكومة والمزارعين وقيادات الفلاحين، نتيجة تأخر إعلان أسعار القمح حتى الآن، رغم بدء عمليات الحصاد المبكر فى بعض المناطق بالظهير الصحراوى والمحافظات مثل الوادى الجديد.
وقال خبراء وعاملون بالقطاع الزراعى، إن حالة الارتباك سببها انخفاض أسعار القمح عالميا، ليسجل الإردب المستورد 30 دولارا (الدولار يساوى 17.7 جنيه ) بما يوازى 530 جنيها، ما يقترب من متوسط سعر ضمان التوريد فى الموسم الماضى وهو 565 جنيها، فى وقت توقع فيه مسئول بالتموين فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن يتراوح سعر التوريد بين 600 و650 جنيها للإردب.
وتضغط الأرقام السابقة على الحكومة فى ملف تسعير القمح الذى تشتريه الحكومة من المزارعين، وتسعى الحكومة لتحديد سعر جيد يضمن عدم عزوف الفلاحين عن التوريد، وبيعه كعلف للماشية، أو اللجوء إلى زراعات بديلة المواسم المقبلة، فى وقت ترغب فيه الحكومة الاستفادة من التراجع الحالى فى الأسعار العالمية.
وفقا للعاملين فى القطاع فإن سعر الطن المستورد حتى الميناء يصل إلى 3500 جنيه، بينما يصل سعر الطن (الطن يساوى 6 إردب) - حال شراء الإردب الواحد بسعر 650 جنيها إلى 4200 جنيه.
ويبدأ موسم حصاد وتوريد القمح عادة فى أبريل ويستمر حتى منتصف يوليو من كل عام، وتعلن الحكومة عادة سعر الشراء خلال شهر مارس، وتستهدف وزارة التموين العام الحالى استلام 4 ملايين طن قمح محلى طبقا لتصريحات وزير التموين.
وأكد مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، أن هناك حالة من التخبط تدور حول تسعير القمح، بسبب أزمة ارتفاع أسعار النخالة «الردة» إلى 4000 جنيه فى السوق المحلية، وبالتالى يشجع ذلك المزارعين على بيع المحصول كأعلاف، والهروب من البيروقراطية الحكومية بأسعار أفضل وتوقيت أسرع.
وأوضح «الشراكى» أن انخفاض أسعار القمح عالميا يضغط على الحكومة، لأن سعر الطن حتى وصوله للميناء يصل إلى 3500 جنيه بينما يطالب المزارعين 4200 جنيه للطن (650 جنيهًا للإردب)، بزيادة %15 عن الموسم السابق والمحدد ببين 555 و575 جنيها.
علمت «المال» أنه سيتم حسم ملف تسعير القمح الأسبوع المقبل بعد اجتماع حكومى موسع سيعقد فى مجلس الوزراء، يضم الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد المصليحى وزير التموين والدكتور عبد المنعم البنا لتحديد سعر شراء القمح المحلى من المزارعين لموسم 2018 وسط تكتم شديد عن السعر الرسمى.
وأوضح مصدر مسئول فى وزارة الزراعة أن عمليات الحصاد بدأت فى المناطق الصحراوية فى محافظة الوادى الجديد وتوشكى، ومع الإعلان عن السعر فى الأسبوع المقبل ستبدأ عمليات الحصاد المبكر فى بقية المحافظات حال إعلان سعر مشجع.
وأرجع «المصدر» السبب فى تأخر الإعلان عن السعر بسبب عدم عقد اجتماع بين وزيرى الزراعة والتموين مؤخرا، بسبب الانتخابات الرئاسية التى جرت على مدار الأسبوع الماضى.
وأكد النوبى أبو اللوز أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين، أنه قدم مذكرة لوزير التموين بضرورة أن يكون سعر القمح المعلن لا يقل عن 700 جنيه للإردب نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير والتى ستنعكس على تكاليف الزراعة والحصاد.
وأوضح «أبو اللوز» أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع تكاليف السولار والحرث وأجرة العمالة، عقب زيادة سعر المحروقات نهاية يونيو الماضى من 235 قرشًا إلى 365 قرشًا للتر السولار، ما صاحبه من زيادة أجرة العمالة التى ارتفعت إلى 100 جنيه بدلا من 50 جنيها الموسم الماضى.
وكانت الحكومة قد خصصت من خلال وزارة المالية، 15 مليار جنيه، لحساب هيئة السلع التموينية، لشراء القمح المحلى، من المزارعين خلال الموسم الماضى، الذى شهد استلام 3.5 مليون طن.
وقال مصدر مسئول فى وزارة «التموين» قبل أيام لـ«المال»، إن السعر المقترح يدور بين 600 و650 جنيها، ويعد مناسبًا للحكومة والمزارع، لاسيما ارتفاعه بواقع 75 جنيها فى الإردب عن الموسم الماضى، الذى كان بين 555 و575 جنيهاً، و420 جنيهًا خلال موسم 2016.
وأضاف أنه من المستهدف تسلم 4 ملايين طن قمح من المزارعين، فى عدد 342 صومعة، وشونة حديثة، تستوعب 4.2 مليون طن قمح.
وطالب حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن يتم تحديد سعر شراء القمح عند 800 جنيه للإردب الموسم الجارى، لتشجيع المزارعين على التوريد، لاسيما فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج من أسمدة، وعمالة، وطاقة، وجمع، وحصاد.
يستهلك المصريون 10 ملايين طن، من القمح سنويًا، منهم 4.5 مليون طن يتم زراعتها محليا، بجانب استيراد 5.5 مليون إلى 6 ملايين طن، أغلبها من رومانيا، وروسيا.
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القمح
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