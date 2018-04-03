بروتوكول بين الإنتاج الحربي وشركة إماراتية لصيانة محطات الكهرباء

بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي

المال - خاص





شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة (Advanced Technology Development LLC (ATD الإماراتية، الرائدة في تقديم الخدمات وأعمال الصيانة والتطوير لمحطات توليد الكهرباء، بمقر ديوان عام الوزارة.



وأوضح العصار، أن الهدف من البروتوكول هو قيام الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالأعمال الخاصة بتطوير وتأهيل محطات الكهرباء من خلال تحسين كفاءة استهلاك الوقود، والتصنيع المحلي لقطع الغيار والأجزاء اللازمة لتطوير محطات الكهرباء لصالح وزارة الكهرباء.



وأضاف أن شركات الإنتاج الحربي لديها من الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والبشرية ما يمكنها من القيام بتصنيع قطع الغيار اللازمة لرفع كفاءة وتأهيل المحطات والقيام بأعمال صيانتها وتحديثها، وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في التصنيع وتوفيرها طبقًا للمواصفات والمتطلبات اللازمة لذلك، وتوفير العمالة اللازمة والمدربة على تركيبها أثناء العمل داخل المحطة.



وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن هذا البروتوكول سيوفر الكثير من تكلفة صيانة وتشغيل محطات الكهرباء من خلال الاعتماد على مكونات وقطع غيار محلية الصنع، وكذلك تطوير نظم استهلاك الوقود، ما يعظم من قيمة المكون المحلي ويوفر العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف إلى استغلال فائض طاقتها الإنتاجية للتعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.



وأعرب شاكر عن ثقته في وزارة الإنتاج الحربي، والدور الذي تقوم به لتلبية الاحتياجات اللازمة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بالدولة، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة هامة في تحقيق الدور الذي تقوم به وزارة الكهرباء لصالح إنشاء وتطوير محطات الكهرباء في مصر، حرصًا على توفير مصادر الطاقة المختلفة للمواطنين بشكل مستمر.



وأضاف أنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم شركة (ATD) الإماراتية بأعمال صيانة وتحديث وتأهيل ورفع كفاءة محطات الكهرباء في مصر، بالتعاون مع الإنتاج الحربي، وستنقل الشركة خبراتها في هذا المجال لشركات الإنتاج الحربي من خلال وضع المواصفات الفنية للمعدات وقطع الغيار اللازمة لتصنيعها، وكذلك تدريب الكوادر الفنية على أعمال الصيانة والتأهيل لتنفيذ مشروعات تطوير محطات توليد الكهرباء التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة.